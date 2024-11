Biden odobril protipehotne mine za Ukrajino

Ameriški predsednik Joe Biden je odobril dobavo protipehotnih min Ukrajini, s čimer naj bi pomagali zaustaviti napredovanje ruskih sil na vzhodnem bojišču. Odločitev predstavlja novo poglavje v ameriški vojaški podpori Ukrajini, ki že skoraj tri leta bije vojno proti ruskemu agresorju.

Mine kot del obrambne strategije

Ukrajina je že prejela obsežno vojaško pomoč, vključno s protitankovskimi minami, zdaj pa ameriške protipehotne mine dopolnjujejo obrambni arzenal države. Te mine so zasnovane tako, da za določen čas onemogočijo premike kopenskih enot nasprotnika. Po besedah ameriškega obrambnega uradnika so te mine »ne-persistentne«, kar pomeni, da postanejo neaktivne po izteku programiranega obdobja, ki lahko traja od štirih ur do dveh tednov. Mine za detonacijo potrebujejo baterijo, in ko se ta izprazni, mine prenehajo delovati.

ZDA pričakujejo, da bo Ukrajina mine uporabljala izključno na lastnem ozemlju in stran od civilnih območij. Ukrajinske oblasti so se k temu tudi zavezale.

Ruski odziv in grožnje z jedrskim orožjem

Moskva je dobavo protipehotnih min označila za resno zaostritev konflikta. Ruski predsednik Vladimir Putin je kmalu po tem napovedal spremembe v jedrski doktrini, ki zdaj omogoča uporabo jedrskega orožja kot odgovor na napade nejedrskih držav, če jih podpira jedrska sila. Kremelj je prav tako opozoril, da bo povečana uporaba zahodnega orožja na ukrajinskem ozemlju vodila v »ustrezne povračilne ukrepe«.

Ruska zunanja politika že več mesecev poudarja, da ZDA in njeni zavezniki s podporo Ukrajini neposredno sodelujejo v konfliktu. »Gre za dejanje, ki je usmerjeno v nadaljnjo militarizacijo regije,« je dejal ruski zunanji minister Sergej Lavrov.

Vojna in mine v Ukrajini

Ukrajina je že zdaj eno najbolj zaminiranih območij na svetu. Po podatkih organizacije HALO Trust so ruske sile od začetka invazije februarja leta 2022 množično uporabljale mine, pogosto brez jasnih označb ali programiranega deaktiviranja. Pete Smith, predstavnik HALO Trust, je opozoril, da lahko ruske mine ostanejo aktivne več let in so pogosto najdene na nepričakovanih mestih, kot so strehe ali igrišča.

Ameriške protipehotne mine naj bi glede na te lastnosti predstavljale manjše tveganje za civiliste, saj postanejo neškodljive po določenem času. Kljub temu pa mednarodni kritiki opozarjajo, da vsaka uporaba min prispeva k dolgoročni destabilizaciji regij in ogroža življenja nedolžnih ljudi.

Prepoved protipehotnih min

Ottawska konvencija iz leta 1997 prepoveduje uporabo, proizvodnjo in skladiščenje protipehotnih min. Ukrajina je podpisnica te konvencije, medtem ko ZDA in Rusija nista med državami pogodbenicami. Administracija predsednika Bidna poudarja, da ameriške mine izpolnjujejo pogoje za zmanjšanje tveganja, saj ne ostajajo aktivne dolga leta, kar jih razlikuje od ruskih min.