Ukrajina izstrelila ameriške rakete na Rusijo

Ukrajina je proti vojaškemu objektu v obmejni ruski regiji Brjansk izstrelila ameriške rakete dolgega dosega atacms, so danes sporočile ruske oblasti. Tudi ukrajinski mediji poročajo o napadu na Brjansk z raketami atacms, medtem ko v Kijevu tovrstnega napada še niso potrdili, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Ob 1.25 po srednjeevropskem času je Kijev po navedbah Moskve s šestimi balističnimi raketami napadel objekt v regiji Brjansk. »Po potrjenih informacijah so bile uporabljene ameriške taktične rakete atacms,« so po poročanju ruskih medijev sporočili z obrambnega ministrstva v Moskvi.

Pojasnili so, da je zračna obramba sestrelila pet raket, medtem ko so delci šeste rakete padli na vojaški objekt in povzročili manjši požar. »Ni bilo žrtev ali škode,« so še dodali na ministrstvu.

Ukrajinska vojska je sporočila, da je napadla skladišče streliva v Brjansku, vendar vrste orožja, ki ga je uporabila v napadu, ni navedla. Ukrajinski medij RBK-Ukrajina pa je ob sklicevanju na neimenovane vire poročal, da so bile v napadu uporabljene rakete atacms, navaja nemška tiskovna agencija DPA.

To bi lahko bil prvi ukrajinski napad na rusko ozemlje z raketami atacms z dometom do 300 kilometrov. Ukrajini je zeleno luč za uporabo raket za napade na vojaške cilje v Rusiji pred dnevi dal predsednik ZDA Joe Biden. Kremelj je Bidna obtožil, da s tem dodatno zaostruje napetosti, rusko zunanje ministrstvo pa je obljubilo, da se bo Moskva na ukrajinsko uporabo raket ustrezno odzvala.