Biden podelil posebno odlikovanje papežu

Predsednik ZDA Joe Biden je v soboto govoril s papežem Frančiškom in ga imenoval za prejemnika predsedniške medalje svobode z odliko. To je prvič, da je Biden podelil takšno odlikovanje, so sporočili iz Bele hiše.

»Predsedniška medalja svobode je najvišje civilno državno odlikovanje, ki se podeljuje posameznikom, ki so zgledno prispevali k blaginji, vrednotam ali varnosti ZDA, svetovnemu miru ali drugim pomembnim družbenim, javnim ali zasebnim prizadevanjem,« so v sporočilu za javnost zapisali v Beli hiši.

Biden je podelil že več takšnih medalj, a kot poudarjajo v Beli hiši, je to prvič, da je podelil »predsedniško medaljo svobode z odliko«.

V utemeljitvi izpostavljajo papeževo stalno služenje ubogim. »Predvsem pa je ljudski papež – luč vere, upanja in ljubezni, ki močno sveti po vsem svetu,« so zapisali v Beli hiši.

Biden, ki 20. januarja predaja posle novoizvoljenemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, je imel v petek načrtovano avdienco pri papežu v Italiji, a jo je zaradi požarov v Kaliforniji odpovedal, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Demokrat Biden je po Johnu F. Kennedyju (1961 - 1963) šele drugi katoliški predsednik v zgodovini ZDA in gre vsak konec tedna v cerkev. V preteklih letih se je večkrat srečal s papežem.