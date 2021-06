9.04 S prvim odmerkom cepljenih 681.945 oseb

7.24 Biden razglasil junij za mesec akcije cepljenja proti koronavirusu

S prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 je bilo cepljenih 681.945 oseb oziroma 32,5 odstotka vseh, je razvidno iz aplikacije cepimose.si. Z drugim odmerkom, ki pomeni, da je prejemnik zaščiten, je bilo cepljenih dobra petina prbivalcev oziroma 432.282 (2,6 odstotka). Najhitrejša pri cepljenju zasavska regija (36,5 odstotka s prvim odmerkom), najpočasnejša pa podravska regija (29,2 cepljenh s prvim odmerkom). Cilj cepilne kampanje je, da je z obema odmerkoma cepljenih 60 odstotkov prebivalcev. J. T.Ameriški predsednikje v Beli hiši naznanil, da bo junij mesec akcije cepljenja proti novemu koronavirusu, pri čemer bodo sodelovali zvezna vlada, države, lokalne skupnosti, organizacije, verske ustanove, šole, slavne osebnosti in podjetja. Vse to za cilj precepljenosti 70 odstotkov Američanov do 4. julija. Cilj si je zadal Biden, ki želi, da do dneva neodvisnosti z vsaj enim odmerkom cepijo 70 odstotkov Američanov. Doslej jih je 63 odstotkov povsem cepljenih s po dvema odmerkoma Pfizerja ali Moderne ter 133,6 milijona ljudi z enim odmerkom Johnson & Johnsona. 12 zveznih držav je do cilja 70 odstotkov že prišlo, 28 zveznih držav pa je povsem cepilo že več kot 50 odstotkov prebivalcev. Aprila so cepili po dva milijona ljudi na dan, zdaj pa le še okrog 600.000.Po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa se je s koronavirusom v ZDA doslej okužilo 33,3 milijona ljudi, umrlo pa jih je 595.000.Zalog cepiva je dovolj povsod, celo za tujce in turiste. Problem je, ker so ostali še taki, ki iz različnih razlogov zavračajo cepljenje, in te poskuša Biden motivirati z raznimi spodbudami. Med drugim bo junija na voljo brezplačno otroško varstvo za čas cepljenja staršev ali skrbnikov, lekarne bodo ob petkih odprte dlje časa. Američane bodo bombardirali s sporočili na mobilnih telefonih in v medijih, podpredsednica ZDAbo križarila po ZDA in spodbujala k cepljenju, Biden je angažiral brivnice in kozmetične salone, v katere prihajajo večinoma temnopolti, za prepričevanje ljudi, naj se cepijo, župani 50 mest tekmujejo, kdo bo cepil večji delež prebivalstva, in tako naprej.Letalska družba United cepljenim ponuja možnost sodelovanja v nagradni igri za brezplačne vozovnice za leto dni, pivovarna Anheuser-Busch zagotavlja brezplačno pivo za vsakega cepljenega Američana, starega 21 let, če bo Bidnov cilj dosežen, Ohio ima loterijo, ki vsak teden izplača cepljenemu srečnežu milijon dolarjev, New York ponuja brezplačne vstopnice za športne prireditve in tako naprej.