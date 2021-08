Biden še pospešuje prizadevanja za evakuacijo iz Kabula

»Pred nami dolga pot, marsikaj bi lahko še šlo narobe«

»Toliko ljudi ni mogoče evakuirati brez bolečin in pretresljivih slik, ki jih vidite," je dejal Biden novinarjem v Beli hiši. FOTO: Andrew Caballero-Reynolds/Afp

Sodelovali bodo komercialni prevozniki Na območju okrog letališča še naprej vladata kaos in gneča, saj si ob tujih državljanih tudi številni Afganistanci po prihodu talibov na oblast želijo zapustiti državo. FOTO: Mark Andries/Afp

Streljanje na letelišču

Talibi v boj proti odporu pošiljajo več sto borcev

Protitalibanske sile vodi Ahmad Masud, sin slovitega poveljnika upornikov proti sovjetom. FOTO: Mohammad Ismail/Reuters

Talibi so se sicer po navedbah ruskega veleposlanika v Kabulu pripravljeni pogajati s svojimi nasprotniki v Pandžširju FOTO: Stringer/Reuters

ZDA pospešujejo prizadevanja za evakuacijo z letališča v Kabulu, je včeraj poudaril ameriški predsednik. Kljub vse glasnejših pozivih, naj ZDA podaljšajo rok za umik ameriških enot iz Afganistana, je dejal, da še vedno upa, da bodo ZDA do 31. avgusta dokončale evakuacijo več deset tisoč ljudi iz Kabula.Potrdil je, da potekajo pogovori z voditelji drugih držav o preložitvi roka za umik ameriških enot iz Afganistana, vendar izrazil upanje, da ga ne bo treba podaljšati.Biden, ki se sooča s številnimi očitki zaradi kaotične evakuacije po bliskovitem napredovanju talibov in njihovem prevzemu oblasti, je v nedeljo dejal, da so ZDA v zadnjem tednu z letališča v Kabulu evakuirale skoraj 28.000 ljudi, poroča britanski BBC.»Pred nami je še dolga pot, marsikaj pa bi lahko še šlo narobe,« je dejal Biden in navedel grožnjo z napadi zlasti skrajne skupine Islamska država.»Toliko ljudi ni mogoče evakuirati brez bolečin in pretresljivih slik, ki jih vidite,« je dejal Biden novinarjem v Beli hiši. »Bomo videli, kaj lahko naredimo,« je dodal.Talibi so medtem sporočili, da tuje sile v Afganistanu niso zaprosile za podaljšanje roka, ki so ga določile za odhod iz države.Na območju okrog letališča še naprej vladata kaos in gneča, saj si ob tujih državljanih tudi številni Afganistanci po prihodu talibov na oblast želijo zapustiti državo. Glede na navedbe neimenovanega predstavnika zveze Nato, ki ga navajajo tuje tiskovne agencije, naj bi sicer v tednu dni na letališču skupno umrlo že najmanj 20 ljudi.ZDA so v nedeljo sporočile, da bodo v evakuacijah več deset tisoč Afganistancev in tujih državljanov iz Kabula po novem sodelovali tudi ameriški komercialni letalski prevozniki.Na kabulskem letališču je zjutraj prišlo do streljanja med afganistanskimi varnostnimi silami in neznanimi ljudmi, en policist je bil ubit, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočila nemška vojska.»Danes zjutraj je prišlo do streljanja med afganistanskimi varnostnimi silami in neznanimi ljudmi v bližini severnega vhoda na letališče v Kabulu. Pri tem je bil ubit pripadnik afganistanskih varnostnih sil, še trije so ranjeni,« so sporočili. Kot so dodali, so streljali tudi nemški in ameriški vojaki, vendar nihče od njih ni bil ranjen.Medtem so Talibi sporočili, da je več sto njihovih borcev na poti v dolino Pandžšir, enega redkih delov države, ki še ni pod njihovim nadzorom. Tam se njihovi nasprotniki pripravljajo na dolgotrajen spopad, če jih talibi ne bodo vključili v pogajanja o oblikovanju vlade.»Več sto mudžahedinov islamskega emirata je na poti v provinco Pandžšir, da bi vzpostavili nadzor nad njo, potem ko so lokalne oblasti zavrnile mirno predajo,« so talibi zapisali na Twitterju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Potem ko so talibi prevzeli oblast v Afganistanu, se je ponekod začel krepiti odpor proti njim. Med drugim so se v Pandžširju, ki leži severno od Kabula, začeli zbirati nekdanji pripadniki afganistanskih sil.Protitalibske sile, združene v Nacionalni odporniški fronti (FNR), so sporočile, da je po prihodu talibov na oblast v Pandžšir prišlo več tisoč ljudi.FNR vodi, sin slovitega poveljnika upornikov proti talibski vladavini, ki je bil ubit 9. septembra 2001. Zbrati želi 9000 mož za boj proti talibom, so sporočili. Tiskovni predstavnik FNRje povedal, da se pripravljajo na »dolgotrajen konflikt s talibi «, če jih ti ne bodo vključili v pogajanja o oblikovanju vlade. »Pripravljeni smo braniti Afganistan in svarimo pred prelivanjem krvi,« pa je dejal Masud po poročanju AFP.Talibi so se sicer po navedbah ruskega veleposlanika v Kabulu pripravljeni pogajati s svojimi nasprotniki v Pandžširju. Talibi upajo na »mirno rešitev položaja, na primer s političnim dogovorom. Talibani nočejo prelivanja krvi in so pripravljeni na dialog,« je dejal veleposlanikpo poročanju nemške tiskovne agencije dpa.