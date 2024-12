Biden znižal kazni skoraj 1500 ljudem

Odhajajoči predsednik ZDA Joe Biden je danes sporočil, da je znižal kazni skoraj 1500 ljudem in pomilostil še 39 drugih, ki so bili obsojeni zaradi nenasilnih kaznivih dejanj.

»Pomilostil sem 39 ljudi, ki so se uspešno rehabilitirali,« je sporočil Biden in dodal, da je spremenil kazni še skoraj 1500 obsojencem. Ti svoje kazni že vsaj eno leto prestajajo doma in so dokazali zavezanost rehabilitaciji, se uspešno vključili v skupnosti in dokazali, da si zaslužijo drugo priložnost, je prepričan Biden.

»Ti ukrepi nadgrajujejo predsednikovo dosedanje delo na področju reforme pravosodja, ki pomaga pri združevanju družin, krepitvi skupnosti in ponovnem vključevanju posameznikov v družbo,« je sporočila Bela hiša. Po njihovih navedbah gre za največje znižanje zapornih kazni v enem dnevu v zgodovini ZDA.

Biden je bil sicer v začetku meseca deležen kritik tako z demokratske kot republikanske strani zaradi pomilostitve sina Hunterja Bidna. Ta je bil obsojen zaradi laganja pri nakupu pištole in je priznal krivdo za utaje davkov. Biden je v razlagi med drugim navedel, da je bil sin podvržen političnemu pregonu, češ da se podobne obtožbe praviloma ne končajo z zaporno kaznijo.