Pred Trumpom Trump

Trumpov vzpon je hkrati padec ostarelega demokratskega predsednika Joeja Bidna, ki je kljub svoji religioznosti na odprtje obnovljene katedrale Notre-Dame v Pariz poslal prvo damo Jill. Njegov republikanski predhodnik in naslednik je tam samozavestno nastopil na svetovnem diplomatskem odru, vse bolj se uveljavlja tudi doma. Washingtonski opazovalci 82-let­nemu demokratskemu predsedniku pripisujejo le še namero o zabetoniranju lastne politične in gospodarske dediščine, kjer je le mogoče, ter pomilostitev še več družinskih članov, naklonjenih politikov in državnih uradnikov.