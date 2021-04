Bitka še ni dobljena

Frank Pope, izvršni direktor nevladne organizacije Save the Elephants, že več kot desetletje skrbi za populacijo afriških slonov, ki je bila pred tedni – tudi zaradi spremenjene metodologije – znova uvrščena na seznam ogroženih živalskih vrst. Z nekdanjim novinarjem in televizijskem voditeljem (BBC) smo se v Keniji, kjer živi in dela, pogovarjali o divjem lovu, mednarodni ilegalni in legalni trgovini s slonovino, čedalje hujšem konfliktu med svetom ljudi in svetom divjih živali, ki je povezan tudi s podnebnimi spremembami, ter o nujnosti ozaveščanja in usklajenega delovanja.