Bo Assange po vrnitvi v domovino nadaljeval svoje žvižgaško delo?

Julian Assange je izstopil iz svojega čarterskega letala in za trenutek obstal in globoko vdihnil hladen večerni zrak Canberre. Nato je avstralski ustanovitelj Wikileaksa zmagoslavno dvignil pest in prvič po več kot desetletju stopil na domača tla. Mahal je podpornikom, ko je prečkal letališko stezo, preden je kot svoboden človek končno objel svojo ženo in očeta.

Assangeeva vrnitev je v sredo prinesla val veselja in olajšanja po vsej Avstraliji. Politiki z različnih političnih bregov so pozdravili njegovo »prepotrebno izpustitev.« Slavje njegove svobode je potekalo v znamenju opozoril o poslabšanju svobode tiska v zadnjih letih.

Na prizorišču je Assange stopil oblečen v črna oblačila, zbran in miren, pišejo novinarji, ki so ga pričakali. Na njihova vprašanja sicer ni odgovarjal.

Odvetnik Barry Pollack je nagovoril zbrane novinarje. FOTO: William West/AFP

Na ameriškem pacifiškem otoku Saipan je Assange zgodaj danes priznal krivdo za kršenje zakona o vohunstvu, potem ko je bil obtožen pridobivanja in objave zaupnih vojaških in diplomatskih dokumentov leta 2010. Zunaj sodne dvorane je njegov ameriški odvetnik Barry Pollack izjavil: »Trdno verjamemo, da Assange ne bi smel biti nikoli obtožen po zakonu o vohunstvu. Nihče ne bi smel niti dneva preživeti v zaporu zaradi razkritja pomembnih informacij javnosti.« Assangeeva žena Stella pa je na platformi X čustveno zapisala: »Julian zapušča zvezno sodišče v Saipanu kot svoboden človek. Ne morem nehati jokati.«

Njegova izpustitev je plod dveletnih diplomatskih prizadevanj. Avstralski premier Anthony Albanese je tako zasebno kot javno vztrajno pozival ameriškega predsednika Joeja Bidna za Assangeevo izpustitev. »To ni nekaj, kar se je zgodilo v zadnjih 24 urah. To je nekaj, kar je bilo pretehtano, premišljeno in uresničeno na kalibriran način, tako kot Avstralija deluje na mednarodni ravni,« je Albanese dejal v sredo. »Jasno sem povedal tako kot vodja laburistov kot premier, da je, ne glede na različna mnenja o ravnanju Assangea, primer trajal predolgo.« Po pisanju BBC naj bi se Assange avstralskemu premierju danes »zahvalil, ker mu je rešil življenje.«

Olajšanje ob koncu sage so priznali tudi nekateri najbolj zagreti kritiki Assangea. »Assange ni junak, vendar je dobrodošlo, da se je to končno končalo,« je za Sky News povedal opozicijski senator James Paterson. A opozorila o svobodi tiska še naprej odmevajo. Neodvisni poslanec Andrew Wilkie je opozoril, da gre za »resnično skrb vzbujajoč precedens«, če je novinar na tak način obsojen. »To je nekaj, kar bi pričakovali v avtoritarni, totalitarni državi,« je dejal. »To ni tisto, kar bi pričakovali od Združenih držav ali podobne države, kot je Avstralija. Mislim, da to povzroča grozo med novinarji po vsem svetu.«

Medtem je konservativni poslanec Barnaby Joyce, ki se je zavzemal za Assangeevo izpustitev, dejal, da mu Assange sicer ni všeč, vendar je to vprašanje »ekstrateritorialnost«. »Predstavljajte si, da nekdo iz Združenih držav, ki je storil nekaj, kar ni zločin v Združenih državah, slučajno pristane v Angliji in naslednje, kar veste, je, da ga pošljejo v Avstralijo, da bi odslužil 175 let zapora. Predstavljam si, da bi videli enega od teh ameriških jedrskih [podmornic] ob našem pristanišču.«

Medtem ko Avstralci že dolgo podpirajo Assangea, ki je tukaj odraščal, preden je leta 2006 ustanovil Wikileaks in leta 2010 postal mednarodno znan po objavi dokumentov o vojnah v Iraku in Afganistanu, je ameriška obtožnica spodbudila strahove, ki jih imajo nekateri v Avstraliji zaradi vedno tesnejših vezi med obema državama.

Canberra in Washington sta se v zadnjih letih zbližala in povezala zaradi zaskrbljenosti nad naraščajočo agresivnostjo Kitajske v regiji. Avstralija je pristala na gostovanje rotirajočih sil ameriških marincev v Darwinu in pred kratkim oblikovala pakt »AUKUS« skupaj z Združenim kraljestvom. ZDA so se strinjale, da bodo svoji zaveznici zagotovile jedrsko gnane podmornice in povečale vojaško interoperabilnost, kar je vzbudilo pomisleke, da bi Avstralija lahko bila vpletena v prihodnji konflikt.

Stella Assange je dejala, da si želi, da mož zdaj okreva. FOTO: Tyrone Siu/Reuters

To je vplivalo na stališča glede Assangea, pravi Antony Loewenstein, avstralski novinar, ki Assangea pozna že od ustanovitve Wikileaksa in je vodil kampanjo za njegovo izpustitev. »V Avstraliji ne gre le za vprašanje, ali je novinar, ki je bil nepravično zaprt,« je dejal. »Gre tudi za to nerešeno vprašanje nezdravega odnosa med Avstralijo in Združenimi državami.«

Avstralija je po mnenju Johana Lidberga, vodje novinarstva na univerzi Monash v Melbournu, verjetno najbolj skrivna liberalna demokracija na svetu. Avstralija je bila v zadnjem času kritizirana zaradi odnosa do žvižgačev in novinarjev, kar odpira vprašanja, kako bo Assange nadaljeval svoje prizadevanje za svobodo govora in transparentnost v svoji domovini.

Zdaj se mnogi Avstralci sprašujejo, ali bo 52-letnik ponovno prevzel vlogo javnega obraza Wikileaksa ali pa bodo fizične in duševne posledice zadnjih 14 let zmanjšale njegova prizadevanja. Pred sodiščem v Saipanu so njegovi odvetniki nakazali, da se bo Assange vrnil v javni prostor. »Prepričan sem, da bo Assange še naprej močna sila za svobodo govora in transparentnost vlad,« je dejal Barry Pollack, njegov ameriški odvetnik. »On je močan glas, glas, ki ga ne moremo in ne smemo utišati.«

Zadnjo besedo na tiskovni konferenci po njegovem prihodu je imela Stella Assange. Izrazila je upanje, da se ljudje zavedajo nevarnosti ameriškega primera, ki kriminalizira zbiranje novic in objavljanje informacij, ki so bile resnične in za katere si javnost zasluži vedeti. Dejala je še, da njen mož zdaj potrebuje zasebnost in čas za okrevanje, a »ostaja načelen in neustrašen«.