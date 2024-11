Bo Trump navijačem sovražnih držav dovolil na OI in nogometno prvenstvo?

Ponovna izvolitev Donalda Trumpa na mesto predsednika ZDA prinaša številna vprašanja glede vpliva njegove politike na šport. Trumpov drugi mandat sovpada z dvema največjima mednarodnima športnima dogodkoma, ki bosta v prihodnjih letih potekala v ZDA – svetovnim prvenstvom v nogometu leta 2026 in olimpijskimi igrami leta 2028 v Los Angelesu. Kaj lahko športni navdušenci pričakujejo?

Leta 2026 bo ZDA skupaj z Kanado in Mehiko gostila svetovno nogometno prvenstvo

Trumpov poudarek na strogi politiki priseljevanja in dokončanju gradnje zidu na meji z Mehiko sproža pomisleke o nemotenem prehajanju meja med ZDA, Mehiko in Kanado, kjer bo potekalo svetovno prvenstvo v nogometu leta 2026, piše Capital Sport. Morebitni ukrepi bi lahko otežili prosto gibanje državljanov obeh držav, kar bi lahko bil izziv tako za organizatorje kot obiskovalce dogodka.

ZDA bodo gostile svetovno prvenstvo prvič po letu 1994. FOTO: Leah Millis/Reuters

Poleg tega Trump načrtuje ponovno uvedbo prepovedi potovanj za državljane določenih muslimanskih držav, kar bi lahko zmanjšalo prihod določenih mednarodnih navijačev in ekip, ki bodo nastopale na prihodnjem svetovnem prvenstvu.

Trumpova administracija je v prejšnjem mandatu že prepovedala vstop za državljane določenih držav, ki imajo realne možnosti, da se uvrstijo na tokratno svetovno prvenstvo. Ali to pomeni, da navijači iz določenih držav ne bodo smeli navijati za svoje? Prav svetovno prvenstvo v nogometu navadno povzroči evforijo in »množično selitev« navijačev v države gostiteljice.

Bodo lahko navijali? Med državami, za katere je administracija Donalda Trumpa uvedla omejitve vstopa v ZDA, imajo nekatere realne možnosti za nastop na svetovnem prvenstvu v nogometu. - Iran je redni udeleženec svetovnih prvenstev in se je uvrstil na več turnirjev, med drugim v letih 2018 in 2022. - Nigerija sodi med najuspešnejše afriške reprezentance, z rednimi nastopi na svetovnih prvenstvih, tudi leta 2018 in 2022. - Severna Koreja se je, čeprav redkeje, uvrstila na svetovno prvenstvo, nazadnje leta 2010. - Venezuela, ki se še ni uvrstila na svetovno prvenstvo, v zadnjih letih kaže zelo dobre predstave. Druge države, kot so Libija, Somalija, Sudan, Sirija, Jemen, Čad, Eritreja, Kirgizistan, Mjanmar in Tanzanija, imajo manjše možnosti za uvrstitev na svetovno prvenstvo, a te vseeno obstajajo. Tudi državljanom teh držav je Trump v preteklem mandatu prepovedal vstop.

Leto 2026 bo za ZDA simbolično tudi zaradi 250. obletnice Deklaracije o neodvisnosti, kar bo predsedniku Trumpu dalo dodatno platformo za mednarodno izpostavljenost v času prvenstva. Pričakuje se, da bo imel osrednjo vlogo na dogodku, med drugim pri podelitvi pokala zmagovalni ekipi.

Dve leti kasneje poletne olimpijske igre v Los Angelesu

Olimpijske igre leta 2028 v Los Angelesu bodo pomemben preizkus Trumpovih stališč glede spolne identitete v športu. Trumpova administracija si prizadeva za prepoved sodelovanja transspolnih žensk v ženskih športih, kar je bilo omenjeno tudi v njegovi predvolilni kampanji. Ta politika bi lahko povzročila napetosti z Mednarodnim olimpijskim komitejem, ki običajno dopušča, da športne zveze same določajo pravila glede spola.

Prav on bo igre, skupaj s predsednikom mednarodnega olimpijskega komiteja, odprl.

Rusija ponovno na OI?

Trumpov drugi mandat bi lahko vplival na mednarodne odnose v športu, predvsem v zvezi z Rusijo. Zaradi konflikta v Ukrajini je Rusija trenutno izključena iz številnih mednarodnih športnih dogodkov, a prav Trump bi njegov pritisk bi lahko obrnil ta trend.

Kitajci in Arabci med sponzorji velikih športnih tekmovanj

Trumpova politika novih carin na uvožene izdelke, predvsem iz Kitajske, bi lahko vplivala na sponzorske pogodbe in globalne trge. Trumpov pristop bi lahko ogrozil velikodušnost mednarodnih podjetij za sodelovanje z ameriškimi športnimi dogodki ali pa jih ce,o ogrozil, saj si podjetja ne bi upala tvegati negativne publicitete. Tako podjetja, kot so Temu, Alibaba in številni letalski prevozniki iz arabskega polotoka, ki pogosto sponzorirajo predvsem nogometna prvenstva, morda ne bi želela sodelovati s Fifo ali Mok-om.