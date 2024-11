Zvezda preteklih olimpijskih iger napovedala svojo upokojitev

Njen nastop na olimpijskih igrah, kjer je breaking debitiral kot nova disciplina, je pritegnil veliko pozornosti, a ne nujno zaradi tekmovalnih dosežkov. Avstralka, ki je sicer univerzitetna predavateljica, se je na prizorišče podala z nekonvencionalno rutino, ki je vključevala gibe, ki po težavnosti niso najtežji in so zaradi teže tekmovanja, kot so olimpijske igre, poželi veliko začudenja in smeha.

Čeprav je sprva načrtovala nadaljevanje svoje tekmovalne poti, jo je intenzivna medijska pozornost in negativni odziv javnosti privedla do odločitve, da se umakne iz tekmovanj. Pojasnila je, da je bila izkušnja zelo vznemirjajoča, saj ni imela nadzora nad tem, kako jo ljudje dojemajo, kar ji je odvzelo veselje do športa. 37-letnica je izpostavila, da jo boli dejstvo, da ni mogla oblikovati javnega mnenja o sebi in svoji zgodbi. Kljub temu pa še vedno pleše doma, v svoji dnevni sobi, in poudarja, da je ples za njo predvsem vir veselja in ne zgolj tekmovalna disciplina.

Gunn je po olimpijskih igrah doživela še dodatne trenutke pozornosti, ko je bila zaradi posebnosti v izračunu točk uvrščena na prvo mesto med ženskimi atletinjami v breakingu v mesecu septembru. Ta uvrstitev je ponovno sprožila polarizacijo javnega mnenja in val kritik, ki so bili za Gunn preveč obremenjujoči.

Odpira se tudi širše vprašanje o prihodnosti breakinga kot športne discipline. Olimpijski debi v Parizu je bil za breaking pomemben trenutek, vendar je ustvarjalna narava te plesne oblike v nasprotju z organizirano strukturo olimpijskega tekmovanja. Breakdance bo izpuščen iz programa iger v Los Angelesu leta 2028 in mnogi dvomijo, da se bo ta šport (vsaj v kratkem) sploh še vrnil v družino olimpijskih športov.