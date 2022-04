Bogatenje urana ali bogatenje Irana

V nadaljevanju preberite:

Pred izbruhom vojne v Ukrajini so z Dunaja, kjer so potekala pogajanja o obuditvi iranskega jedrskega dogovora, prihajali zelo spodbudni signali. Diplomati so sporočali, da bo dogovor, iz katerega so ZDA zaradi odločitve tedanjega predsednika Donalda Trumpa izstopile pred štirimi leti, posledično pa so to storili tudi Iranci, »obnovljen«. Toda globalni kaos – in ena iranska (neupoštevana) zahteva – sta pogajanja začasno zamrznila.

Prva težava, ki se je v kontekstu iranskega jedrskega dogovora pojavila z začetkom ruske agresije na Ukrajino, je bila strah Rusije, članice pogajalske peterice, da bo tudi Iran moral slediti ameriško-ruskim sankcijam in posledično prekiniti svoje gospodarske odnose z Moskvo. Druga težava, ki še ni rešena in je, vsaj trenutno, največja ovira za takojšnjo obuditev iranskega jedrskega dogovora, je status Iranske revolucionarne garde – posebne vojaške organizacije, ki je podaljšana roka najbolj konservativnega dela oblasti, obenem pa ima pomembno vlogo tudi v gospodarstvu, obveščevalni dejavnosti in zunanji politiki.