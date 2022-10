V nadaljevanju preberite:

Ena od glavnih posebnih operacij, ki jih zdaj na Zahodu vodijo proti Rusiji, je tudi spodbujanje netradicionalnih spolnih praks, so ugotovili poslanci dume, ki so včeraj v prvem branju sprejeli poostreni zakon o prepovedi propagiranja dejavnosti gibanja LGBT. Po prepričanju ruskih oblasti je to zahodni satanizem, po besedah predsednika spodnjega doma ruskega parlamenta Vjačeslava Volodina pa »mračnjaštvo«, proti kateremu se je treba boriti.