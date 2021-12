V Avstriji pričakovano podaljšali zaprtje javnega življenja

Po pozivu generalnega sekretarja Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, naj svet stopi skupaj in sprejme težke odločitve za končanje pandemije covida-19, številne države po vsem svetu že napovedujejo nove omejitve javnega življenja.

Tedros Adhanom Ghebreyesus je opozoril, da bi praznična druženja oziroma zabave marsikje lahko privedle do »povečevanja števila primerov, preobremenjenih zdravstvenih sistemov in več smrti«, ter ljudi pozval, naj odložijo srečanja. »Odpovedan dogodek je boljši od izgube življenja,« je dejal in dodal, da »zdaj obstajajo dosledni dokazi, da se omikron širi hitreje«. Povedal je, da različica omikron povzroča okužbe pri ljudeh, ki so že cepljeni ali so ozdraveli. Ker lahko omikron okuži že cepljene, bi se lahko po besedah Ghebreyesusa vsake 1,5 do tri dni število okužb podvojilo.

Severni sosedi ven le z nujnim razlogom

V Avstriji so pričakovano podaljšali zaprtje javnega življenja za tiste, ki niso cepljeni proti covidu-19 in ga tudi niso preboleli. Božično-novoletni prazniki bodo za tiste Avstrijce, ki izpolnjujejo pogoj PC, malo bolj sproščeni, kot so bili zadnji tedni, bodo pa morali preostali še vsaj deset dni preživeti bolj ali manj doma. Ven bodo – z izjemo štirih prazničnih dni – smeli le z nujnim razlogom, kot so nakup dnevnih potrebščin, odhod v službo in obisk pri zdravniku ter rekreacija. Tako predvideva nov protikoronski odlok, za katerega je včeraj popoldne v posebnem odboru parlamenta na Dunaju glasovala večina poslancev.

Od 24. do 26. decembra ter nato še 31. decembra bo v Avstriji tako dovoljeno zbiranje do deset ljudi iz različnih gospodinjstev, vključno z otroki, tudi če ti ne izpolnjujejo pogoja PC. Če vsi izpolnjujejo ta pogoj, se bo smelo zbrati do 25 ljudi. Na omenjene dni bo za necepljene odpravljena splošna prepoved odhoda z doma. Lokali, hoteli, nenujne trgovine in podobno ostajajo medtem tudi za praznike odprti le za cepljene in prebolele. Na silvestrovo bodo lahko lokali – vsaj glede na zvezna pravila, posamezne dežele lahko odločijo drugače – ostali odprti dlje in se jim ne bo treba zapreti do 23. ure kot običajno.

Krizno zasedanje v Španiji

Stroge omejitve javnega življenja zaradi hitrorastočega števila okužb znova napoveduje tudi Katalonija s turistično metropolo Barcelono. Klubi, bari in diskoteke bodo zaprti, med eno in šesto uro bo gibanje omejeno, omejili naj bi tudi zasedenost gostinskih lokalov in kulturnih ustanov ter število udeležencev zasebnih druženj. Ukrepi bodo predvidoma začeli veljati v petek in trajali naslednjih 15 dni, je sporočila regionalna vlada v Kataloniji. Njene načrte mora sicer pred tem odobriti še najvišje sodišče v tej avtonomni regiji.

Število okužb z novim koronavirusom narašča po vsej Španiji, čeprav je proti covidu-19 cepljenih okoli 90 odstotkov vseh starejših od 12 let. Španski premier Pedro Sanchez je zaradi epidemiološkega stanja za jutri sklical posebno krizno zasedanje, na katerem bo s predsedniki avtonomnih regij razpravljal o ukrepih za omejitev širjenja virusa.

Tirolska, smučišče Kals-Matrei. FOTO: Mitja Felc/Delo

Omikron prevladujoča različica v ZDA

V ZDA je omikron že postal prevladujoča različica novega koronavirusa. V nekaterih delih ZDA, zlasti na severozahodu in na jugu, omikron predstavlja celo že več kot 90 odstotkov okužb. V boju proti okužbam bodo oblasti razdelile 500 milijonov testov, v bolnišnice poslale vojaško osebje in okrepile cepljenje. Vodilni zdravstveni svetovalec ameriškega predsednika Josepha Bidna Anthony Fauci je zaradi hitrega širjenja omikrona v nedeljo posvaril pred slabimi obeti za prihodnjih nekaj mesecev. »Z Omikronom se nam obeta nekaj težkih tednov do mesecev,« je dejal.

Danes bo glede covida-19 imel nagovor tudi Biden. Kot je napovedala tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki, sicer predsednik v odziv na porast primerov ne namerava zapirati države. Z Američani naj bi bil neposreden in jasen o prednostih cepljenja, predstavil naj bi ukrepe za okrepitev dostopa do cepljenja in testiranja.

Prelomila tradicijo

Britanska kraljica Elizabeta II. se je odločila prelomiti tradicijo in bo letos božič namesto na svojem posestvu Sandringham praznovala na gradu Windsor. Odločitev je sprejela ob vse višjem številu okužb z novo koronavirusno različico omikron v državi in zaradi možnosti ponovnih omejitev javnega življenja.