Bolniki umirajo med čakanjem na posteljo

V nadaljevanju preberite:

Leto dni po prvi smrti bolnika s covidom-19 pandemija v Braziliji kaže eno od najstrašnejših podob. Neodgovoren odziv oblasti in nalezljivejša različica virusa sta bolnišnice po državi pripeljala na rob. Prizori iz zdravstvenih ustanov so pretresljivi: ponekod na hodnikih ležijo trupla, drugod primanjkuje kisika, vse več hudo bolnih zaman čaka na prosto posteljo. V sredo, ko so potrdili nov črni rekord, v 24 urah je umrlo 3251 ljudi, je razmere v Braziliji za Delo komentiral infektolog Antonio Flores. Kot član Zdravnikov brez meja je lani koordiniral odziv na krizo v amazonskem mestu Manaus, trenutno pa v Porto Alegreju na jugu države skrbi za bolnike s covidom-19, preden potrebujejo hospitalizacijo.



V pogovoru je med drugim opisal razmere v brazilskih bolnišnicah, kjer je huje bolnih tudi vse več mladih, ter pojasnil, zakaj je Brazilija globalna grožnja javnemu zdravstvu.