Vingegaard žuga Pogiju: Delal sem na mišicah, močan sem, kot še nikdar (VIDEO)

Dvakratni zmagovalec francoskega Toura Jonas Vingegaard trdi, da se počuti močnejšega kot kdaj koli prej, in je prepričan, da bo ponovno osvojil Tour de France, medtem ko napetost narašča tik pred jutrišnjim začetkom največje kolesarske dirke na svetu.

Ta prinaša tudi eno največjih športnih rivalstev, saj se previdni Vingegaard poteguje za zmago proti branilcu naslova, našemu šampionu Tadeju Pogačarju, ki ima bolj drzen slog. Pogi napada že ob najmanjši provokaciji, medtem ko se Danec običajno drži skrbno načrtovane strategije, je zapisala agencija AFP. Skupaj sta večna rivala osvojila zadnjih pet Tourov, 112. izvedba pa se bo začela v soboto v severnem francoskem mestu Lille. Trasa je zasnovana po starem kopitu in daje prednost plezalcem, kot je vitki in vzdržljivi Vingegaard.

Jonas Vingegaard se počuti odlično. FOTO: Stephane Mahe/ Reuters

Osemindvajsetletni Danec je obljubil, da bo izpolnil svoj del dogovora v 21-dnevni preizkušnji. »Sem na najvišji ravni, kar sem jih kdaj dosegel,« je dejal zmagovalec iz let 2022 in 2023. Vingegaard je pojasnil, da je bolj mišičast, potem ko je spremenil način treninga, da bi se popolnoma opomogel po hudi nesreči lani.

»Zdaj sem težji kot lani, vendar gre za mišice, kar mi daje veliko več moči. Bomo videli, ali bo to dovolj,« je dejal. Vingegaard se je nasmehnil, ko so ga neposredno vprašali o Pogačarju, ki je v četrtek izjavil, da je Vingegaard najboljši plezalec na svetu. »Tadeja zelo občudujem,« je dejal. »Je zelo prijeten fant in odličen kolesar.«

Vingegaard verjame, da bo premagal Pogačarja. FOTO: Molly Darlington/Reuters

Te besede so daleč od tistih iz zgodnjih dni njunega rivalstva ...

Profil prve etape. FOTO: Delova infografika

Veličastna 3.338 kilometrov dolga trasa, prvič po letu 2020 v celoti na francoskih tleh, se začne z ravninsko etapo okoli Lilla, kjer bo rumeno majico vodilnega po pričakovanjih oblekel šprinter. Vendar se bo 184 kolesarjev iz 23 ekip v prvih desetih dneh podalo čez sever do zahoda Bretanje po pogosto ozkih, razgibanih cestah. Pričakujejo se agresivni boji za rumeno majico in ogromne množice ob cestah, ki bodo vsak dan štele več sto tisoč ljudi.

Za belgijskega kolesarja Remca Evenepoela napovedujejo, da bo rumeno majico oblekel najkasneje do pete etape. Evenepoel je olimpijski in svetovni prvak v vožnji na čas in je obljubil, da bo »dal vse od sebe« na 33-kilometrskem kronometru okoli Caena. »Tu sem, da tekmujem, da jim otežim delo. Lani sem bil tretji. Dal bom vse od sebe in čez nekaj tednov bomo videli,« je dejal Evenepoel.