Bolnišnica v Zagrebu kršila Mireline pravice

Zdravstvena inšpekcija na Hrvaškem je uvedla postopek proti bolnišnici Sveti Duh zaradi kršenja pravic Mirele Čavajda, ker ni prejela informacij o odločitvi glede njene zahteve za prekinitev nosečnosti, so za hrvaško tiskovno agencijo Hina potrdili na ministrstvu za zdravstvo. Medtem Hrvaško pretresa še en primer, povezan s splavom. Zgodil se je v kliničnem centru v Osijeku.

Zdravstvena inšpekcija je ugotovila, da je prvostopenjska komisija KB Sveti Duh o zahtevi Mirele Čavajda odločala 3. maja letos, pacientke pa ni obvestila o svoji odločitvi. Prav tako je ni obvestila, da se ima pravico obrniti na drugostopenjsko komisijo v KBC Zagreb.

Inšpekcijski nadzor je pokazal, da je bolnišnica s tem prekršila zakon o pravicah pacientov, po katerem imajo pacienti pravico do popolne obveščenosti o poteku postopka nudenja zdravstvene zaščite.

Za takšne prekrške je predvidena kazen od 10.000 kun (1327 evrov) do 50.000 kun (6637 evrov) za bolnišnico in 5000 kun (664 evrov) do 10.000 kun za odgovorno osebo, v tem primeru direktorico bolnišnice Ana-Mario Šimundić.

KB Sveti Duh je bila ena od štirih zagrebških bolnišnic, ki so Mireli Čavajda zavrnile prekinitev nosečnosti, ko je bila v šestem mesecu nosečnosti. Za prekinitev nosečnosti se je odločila, ko je izvedela, da ima njen otrok na možganih ogromen tumor, zaradi katerega bi se rodil hudo prizadet ali pa bi kmalu po porodu umrl.

Tri tedne po opravljenem splavu še vedno noseča

V javnost je ta teden sicer prišel še en primer, povezan s splavom, ki se je zgodil v kliničnem centru v Osijeku.

Pacientka je v osiješko bolnišnico prišla opravit kirurški splav, tri tedne po opravljenem postopku pa je na pregledu pri svoji ginekologinji izvedela, da je še vedno noseča, je poročal hrvaški časnik 24sata.

»Zdravnica je opravila ultrazvok in me bledo pogledala. Dejala je le: nosečnost je še vedno prisotna. Ultrazvok je obrnila proti meni, na njem pa se je videlo, da je vse v redu, plod je bil nedotaknjen, zdrav. Bila je šokirana, saj je vedela, da sem šla na kirurški poseg, ne pa medikamentozni, zato ji je bilo neverjetno, da se lahko zgodi kaj takega,« je povedala za 24sata.

Ko je splav želela ponoviti, jo je komisija zavrnila, ker je bil zakonski rok, deset tednov nosečnosti, že mimo. Na koncu je splav sredi aprila opravila v Amsterdamu na Nizozemskem.

S 24sata so se za komentar obrnili na KBC Osijek, kjer jim na novinarske poizvedbe niso odgovorili. Z ministrstva za zdravstvo pa so sporočili, da bodo, če je dokumentacija, ki jo je pacientka posredovala novinarjem, avtentična, v bolnišnico poslali zdravstveno inšpekcijo.