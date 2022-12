Parlament BiH potrdil imenovanje Borjane Krišto za predsednico vlade

Predstavniški dom parlamenta Bosne in Hercegovine je danes potrdil imenovanje Borjane Krišto za predsednico vlade te države za štiriletni mandat, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Borjano Krišto, ki je članica vodilne stranke Hrvatov v BiH HDZ BiH, ima mesec dni časa za imenovanje ministrov, ki jih mora nato potrditi predstavniški dom.

Borjano Krišto je za predsednico sveta ministrov oziroma vlade imenovalo tričlansko predsedstvo BiH. Zanjo sta glasovala bošnjaški in srbski član predsedstva Denis Bečirović in Željka Cvijanović, medtem ko je hrvaški član Željko Komšić glasoval proti njenemu imenovanju.

Borjana Krišto je danes izrazila optimizem zaradi hitrega medstrankarskega dogovora o vzpostavitvi novih oblasti na podlagi sklenjenega koalicijskega sporazuma. Po njeni oceni je to dokaz, da je med predstavniki treh konstitutivnih narodov mogoče sodelovanje na zdravih temeljih.

HDZ BiH in blok osmih državljanskih in bošnjaških strank sta sredi meseca v Sarajevu z največjo stranko bosanskih Srbov Zvezo neodvisnih socialdemokratov (SNSD) podpisali koalicijski sporazum o skupni vzpostavitvi oblasti na ravni države.

Sporazum so podpisali predsednik HDZ BiH Dragan Čović, v imenu bloka osmih strank Nermin Nikšić, predsednik Socialdemokratske stranke BiH (SDP BiH), ter predsednik SNSD Milorad Dodik. Dogovor so že pred podpisom označili za zgodovinskega in napovedali, da bo spremenil politično klimo v državi.

Krišto je danes napovedala, da novo vlado čaka vrsta pomembnih reform, izkoristiti pa bi morala tudi priložnost, ki jo ponuja BiH status kandidatke za članstvo v Evropski uniji.

Članstvo v uniji je izpostavila kot strateški cilj delovanja, prav tako tudi v zvezi Nato, ki mu nasprotujejo bosanski Srbi.

Poudarila je, da vključevanje v Nato ni samo vojaško, ampak tudi politično vprašanje, o katerem je treba najti soglasje. Izpostavila je tudi nujnost zagotavljanja legitimne zastopanosti konstitutivnih narodov v organih oblasti in odpravo vseh vrst diskriminacije s spremembami volilnega zakona in ustave.

Krišto je bila na oktobrskih splošnih volitvah kandidatka za hrvaško članico predsedstva BiH, a jo je premagal Komšić.

Predsednik sveta ministrov BiH sicer nima klasičnih pooblastil premierja, ampak ima v njem vlogo koordinatorja. Ne more samostojno izbirati ministrov, ampak jih izbirajo stranke, ki sestavljajo vladajočo večino.