Pahor: Naj nihče ne misli, da nama je bilo pri tem vselej lahko

Bivšemu predsedniku republike Borutu Pahorju in italijanskemu predsedniku Sergiu Mattarelli so danes v gledališču Verdi v Gorici izročili nagrado mesta Gorica za njun doprinos in podporo kandidaturi Gorice in Nove Gorice za Evropsko prestolnico kulture 2025. Ob tem je Pahor poudaril, da sta se z Mattarello trudila ustvariti boljši svet.

»Od srca se zahvaljujem za visoko priznanje. To, da ga sprejemam hkrati z italijanskim predsednikom in prijateljem Mattarello, mu daje zame prav poseben, dragocen pomen,« je ob prejetju nagrade povedal Pahor.

Nagrado, posvečeno mestnima zavetnikoma sv. Hilariju in Tacijanu, podeljujeta goriška občina in nadškofija. Foto Paolo Giandotti/quirinale

Pahor: Trudila sva se ustvariti boljši svet

Kot je dejal, sta se z Mattarello trudila ustvariti boljši svet, ki bo mladim generacijam Slovencev, Italijanov in vseh Evropejcev v prihodnje omogočil dosežke v skupno dobro, so zapisali v sporočilu za javnost. »Naj nihče ne misli, da nama je bilo pri tem vselej lahko. Toda gnala naju je odgovornost za mirno sožitje in skupno evropsko prihodnost,« je dodal.

Prav tako je opozoril, da je vročitev nagrade opomin času in razmeram, v katerih se je danes znašel svet. »Namesto spoštovanja mednarodnega pravnega reda in njegovih ustanov, ki naj bi skrbele za mir in varnost, se vsiljuje politika surove moči in interesnih sfer. Zdi se, da ni nič več svetega,« je opozoril Pahor.

EU je po njegovem mnenju v teh razmerah šibka navznoter in navzven. »Toda to ne pomeni, da ne more biti močnejša, navznoter in navzven. (...) Iz zgodovinskih izkušenj vemo, da je vselej, v še tako težkih razmerah, mogoče najti plemenito pot, še zlasti, če nas vodijo plemeniti cilji,« je še poudaril.

Mattarella: Zgled za celotno Evropo

Mattarella je poudaril, da sta Gorica in Nova Gorica, ki sta bili vedno stičišču različnih narodov, jezikov in kultur, z roko v roki »pogumno spremenili geografsko bližino obeh identitet v priložnost in ustvarili neprecenljiv zgled ne samo za naši državi, ampak za celotno Evropo in za vrednote, ki jih predstavlja projekt EU«, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

»Uspeh te poti dolgujemo državljanom teh dežel: zrelim družbam, zraslim v demokraciji, z učinkovitimi protitelesi proti vabam neplodnih in nevarnih nacionalizmov, ki so povzročili toliko resne škode,« je še dejal italijanski predsednik.

Nagrado, posvečeno mestnima zavetnikoma sv. Hilariju in Tacijanu, podeljujeta goriška občina in nadškofija, ki sta ju na svečanosti predstavljala župan Rodolfo Ziberna in nadškof Carlo Roberto Maria Redaelli. V imenu dežele Furlanija-Julijska krajina pa je govoril predsednik Massimiliano Fedriga, poroča Primorski dnevnik.

Prvo nagrado so podelili leta 2001, takrat jo je prejel slikar Zoran Mušič. Lanska prejemnica je bila profesorica politične geografije Maria Paola Pagnini.