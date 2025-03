Osrednji britanski časnik: Živimo še slabše od Slovencev

Osrednji britanski časnik The Telegraph je v svojem članku »Britanija ‘ni več bogata država’ po strmoglavljenju življenjskega standarda«, objavljenem 12. marca 2025, Slovenijo uporabil kot primer države, ki dohiteva Združeno kraljestvo v gospodarskem razvoju. Osrednje sporočilo članka ni toliko priznanje slovenskemu napredku, temveč opozorilo na britansko stagnacijo. Pri tem so bile uporabljene trditve, ki zaslužijo podrobnejšo analizo.

Britanci revnejši od Slovencev

»Deli Birminghama in severovzhodne Anglije so zdaj slabše razviti kot celo najrevnejši deli Slovenije, je ugotovil NIESR. Države, ki so nekoč del vzhodnega bloka, postajajo vse bogatejše.

Trditev temelji na primerjavi določenih britanskih regij s posameznimi deli Slovenije, pri čemer ni jasno, katera merila so bila uporabljena za oceno »razvitosti«. V Sloveniji obstajajo regijske razlike, vendar so manj izrazite kot v Veliki Britaniji. Ljubljana, osrednja slovenska regija, dosega enega najvišjih BDP na prebivalca v Srednji Evropi, vendar so nekatere vzhodne regije, kot je Pomurje, še vedno manj razvite.

Britanske regije, kot sta severovzhodna Anglija in Birmingham, so bile že desetletja zapostavljene v ekonomskih strategijah in so se močno industrializirale v preteklosti, zdaj pa trpijo zaradi propada tradicionalnih industrij. Po podatkih britanskega urada za statistiko (ONS) imajo te regije nižjo stopnjo zaposlenosti in višjo stopnjo revščine kot preostali deli države.

Britanske regije, kot sta severovzhodna Anglija in Birmingham, so bile že desetletja zapostavljene v ekonomskih strategijah in so se močno industrializirale v preteklosti, zdaj pa trpijo zaradi propada tradicionalnih industrij. FOTO: Lee Smith/Reuters

Kar zadeva napačno označitev Slovenije kot nekdanje države vzhodnega bloka – Slovenija nikoli ni bila del sovjetskega vplivnega območja. Jugoslavija je bila neuvrščena država, ki je imela odprt(ejši) gospodarski sistem in trgovinske povezave z Zahodom. Ta podrobnost morda ni bistvena za ekonomsko primerjavo, vendar kaže na površnost pri obravnavi zgodovinskega konteksta.

Življenski standard Slovenca in Britanca

»Povprečen Slovenec ima zdaj skoraj enak življenjski standard kot tipičen Britanec, ugotavlja inštitut, kar predstavlja jasno znamenje relativnega gospodarskega nazadovanja Velike Britanije.«

Slovenija je v zadnjih desetletjih doživela hitro gospodarsko rast. Po podatkih Eurostata je BDP na prebivalca v standardih kupne moči (PPS) v Sloveniji leta 2024 dosegel 92 odstotkov povprečja EU, kar jo uvršča v zgornjo polovico držav članic. Velika Britanija je pred finančno krizo leta 2008 presegala 110 odstotkov povprečja EU, zdaj pa je padla pod 100 odstotkov, kar pomeni, da jo nekatere srednjeevropske države dohitevajo.

Slovenija ima velik stanovanjski problem, saj so cene nepremičnin močno narasle, podobno kot v Veliki Britaniji. FOTO: Jure Eržen/Delo

Kljub temu je življenjski standard več kot le BDP. Velika Britanija ima še vedno višjo povprečno bruto plačo kot Slovenija, vendar so realni dohodki stagnirali zaradi visoke inflacije in rasti življenjskih stroškov. Medtem je Slovenija ohranila stabilnejše cene osnovnih dobrin in boljšo socialno varnost, Velika Britanija trpi zaradi stanovanjske krize, nizkih pokojnin in neenakosti v dostopu do zdravstvenih storitev.

Po podatkih OECD je britanski trg dela bolj fleksibilen, a prinaša tudi večjo prekarnost. Slovenija se v tem pogledu sooča z izzivi zaradi visokih davkov na delo in težav pri zaposlovanju mladih.

Velika Britanija postaja revnejša

»To, da so najrevnejši v naši državi zdaj v slabšem položaju kot prebivalci držav, ki so bile nekoč manj premožne, je jasno znamenje neuspeha britanskega ekonomskega modela.«

Velika Britanija ima eno najvišjih stopenj neenakosti v Evropi, medtem ko je Slovenija med najbolj socialno pravičnimi državami v EU. Po podatkih Eurostata ima Slovenija eno najnižjih stopenj tveganja revščine, medtem ko v Veliki Britaniji revščina prizadene več kot 20 odstotkov prebivalstva.

Britanska stagnacija ni posledica uspeha Slovenije, temveč lastnih strukturnih problemov. FOTO: Toby Melville/Reuters

Razlika je v ekonomski politiki: Slovenija (skuša) ohraniti socialno državo, medtem ko Velika Britanija že desetletja izvaja neoliberalne reforme, ki so zmanjšale socialne transferje in privatizirale javne storitve. Medtem ko je Slovenija obdržala javno zdravstvo, je britanski zdravstveni sistem pod izjemnim pritiskom zaradi pomanjkanja financiranja in kadrov.

Vendar ima Slovenija svoje izzive – visoki davki na delo in zapletena birokracija zavirajo gospodarsko rast, zaradi česar podjetja težje pridobijo kvalificirano delovno silo. Prav tako ima Slovenija stanovanjski problem, saj so cene nepremičnin močno narasle, podobno kot v Veliki Britaniji.

Članek v enem od vplivnejših časnikov v Veliki Britaniji The Telegraph sicer ne analizira slovenskega uspeha, temveč ga uporablja kot merilo za britansko nazadovanje. Ključni poudarek je na tem, da si Britanci težje privoščijo osnovne življenjske dobrine kot nekoč, medtem ko so države, ki so jih nekoč videli kot manj razvite, tovrstne težave uspešneje naslovile.

Nekatere trditve v članku so točne – britansko gospodarstvo res stagnira, regijske razlike so ogromne, najrevnejši prebivalci pa živijo v vedno težjih pogojih. Slovenija je na določenih področjih res prehitela Veliko Britanijo, zlasti na področju socialne varnosti in stabilnosti cen.

V Sloveniji obstajajo regijske razlike, vendar so manj izrazite kot v Veliki Britaniji. FOTO: Shutterstock

Kljub temu je kontekst pomemben. Slovenija ima popolnoma drugačen ekonomski model, majhno in centralizirano gospodarstvo ter drugačne razvojne izzive. Britanska stagnacija ni posledica uspeha Slovenije, temveč lastnih strukturnih problemov, ki jih senzacionalistične primerjave ne bodo rešile.