Bosni in Hercegovini se bodo odprla vrata do EU

Bosni in Hercegovini (BiH) se v prihodnjih dneh in tednih obeta velik premik na poti proti članstvu v EU. Tako bo evropska komisija v torek predvidoma sprejela poročilo o napredku Sarajeva pri izpolnjevanju pogojev za začetek pristopnih pogajanj. Po navedbah virov za Delo je skoraj gotovo, da bo ocena Bruslja pozitivna.

V zadnjih mesecih je bilo po oceni bruseljskih virov veliko narejenega na zakonodajnih področjih, ki so najpomembnejša za napredek BiH na evropski poti. To vključuje zakonodajo o javnih uslužbencih, navzkrižju interesov, varstvu osebnih podatkov, preprečevanju pranja denarja in financiranja terorističnih dejavnosti.