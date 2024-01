Viktor Orbán je novi najboljši prijatelj Republike Srbske

V nadaljevanju preberite:

Kljub svarilom iz Bosne in Hercegovine in iz mednarodne skupnosti so v Banjaluki danes svečano zaznamovali dan Republike Srbske, ki ga je ustavno sodišče BiH dvakrat razglasilo za neustavnega. Predsednik RS Milorad Dodik, proti kateremu so Združene države Amerike uvedle sankcije zaradi rožljanja z osamosvojitvijo, je najvišje odlikovanje za zasluge za entiteto letos podelil madžarskemu premieru Viktorju Orbánu, lani pa ga je podelil ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu.