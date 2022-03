Boter našega časa

V nadaljevanju preberite:

»Pusti pištolo. Vzemi kanole,« povsem hladnokrvno reče Clemenza svojemu priljubljenemu morilcu Roccu. Ta mu poda škatlo lično zapakiranih kanolov, pištolo pa odvrže v avtomobil, na katerega volanu leži Paulie, trikrat ustreljen v tilnik.

Gre, seveda, za prizor iz filma Boter Francisa Forda Coppole, ki je v torek proslavil jubilejnih 50 let – film, Coppola jih bo prihodnji mesec dopolnil 83. To kinematografsko remek delo si vsekakor zasluži veliko proslavo in so mu jo tudi priredili, s tem, ko so ga ob koncu prejšnjega meseca prikazovali v kinematografih po vsem svetu. Kakšna popolnost režije, igre, dialogov in seveda – umorov! Kakšna aktualnost v vsakem kadru, sporočilu, smislu in nesmislu vsega, v kar se spreminja Michael, junak druge svetovne vojne, ki ne more obraniti dostojanstva vojnih odlikovanj, ki jih na začetku filma nosi na prsih – izničita jih svetinja družine in dejstvo, da je kljub vsemu predvsem sin velikega don Corleoneja.