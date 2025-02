Morilskima bratoma se po več desetletjih v zaporu nasmiha pogojni odpust

Guverner Kalifornije Gavin Newsom je ameriški komisiji za pogojne odpuste naročil, naj preuči, ali bi brata Menendez ogrožala javnost, če bi ju izpustili iz zapora, v katerem sta že skoraj tri desetletja.

Odvetniki 54-letnega Erika in 57-letnega Lyla so v sredo sporočili, da bo odbor opravil »celovito oceno tveganja«, da bi ugotovil, ali sta brata rehabilitirana po umoru svojih staršev leta 1989, piše Guardian.

»Ta odločitev guvernerja bo pristojnim organom omogočila, da pridobijo vse informacije, ki so potrebne za odločitev o tem, ali sta Erik in Lyle po 35 letih zapora pripravljena na normalno življenje zunaj zapora,« sta v skupni izjavi povedala odvetnika bratov.

Dogajanje predstavlja nov preobrat v pravni sagi bratov Menendez, ki sta desetletja trdila, da sta svoje starše ubila v samoobrambi po letih očetove spolne, fizične in psihične zlorabe. V zadnjih letih je primer ponovno pritegnil veliko pozornosti, saj so po zgodbi bratov lani posneli dokumentarec.

Erik in Lyle sta bila leta 1996 obsojena za umor očeta Joséja in matere Kitty. Avgusta 1989 sta ju večkrat ustrelila v domu na Beverly Hillsu. Tožilci so po takratni sodbi dejali, da ni dokazov o zlorabi, in trdili, da sta brata starše ubila v želji po večmilijonski dediščini. Brata Menendez sta bila na koncu obsojena na dve zaporedni dosmrtni zaporni kazni.

Neskladje okrožnih tožilcev

Oktobra je George Gascón, takrat okrožni tožilec okrožja Los Angeles, dejal, da morata biti brata Menendez izpuščena, pri čemer je navedel, da verjame, da sta bila kot otroka podvržena nadlegovanju.

Gascón pa je nato novembra svojo politično funkcijo predal Nathanu Hochmanu, ki je prejšnji teden rekel, da si brata ne zaslužita ponovnega zaslišanja na sodišču. Sicer ima Newsom možnost takojšnje pomilostitve bratov, a bo, kot je dejal sam, počakal na revizijo odbora za pogojne izpuste.