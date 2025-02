Tožilec ni naklonjen ideji, da bi morilska brata Menendez odkorakala na prostost

Novi okrožni tožilec v Los Angelesu je precej nenaklonjen novemu morebitnemu sojenju bratoma Eriku in Lylu Menendezu, ki sta bila pred desetletji spoznana za kriva umora svojih staršev in obsojena na dosmrtno ječo brez možnosti za pogojni izpust. 53-letni Erik in tri leta starejši Lyle sta v zaporu od začetka 90. let prejšnjega stoletja.

Pred kratkim so na dan prišle informacije, da naj bi bila brata žrtve spolne, psihične in fizične zlorabe in da sta zato umorila svoja starša. Tožilstvo ju je na sojenju prikazalo kot pohlepna in neusmiljena – zločin naj bi zakrivila zaradi večmilijonske dediščine. Njuni odvetniki so se na sodbo večkrat pritožili, a neuspešno.

Okrožni državni tožilec Nathan Hochman je v petek po poročanju Guardiana dejal, da ne verjame, da si brata zaslužita novo sojenje, za katero sta zaprosila lani. Hochman prav tako dvomi o resničnosti novih dokazov, ki bojda potrjujejo pričevanje, da je brata zlorabljal njun oče. Hochmanov predhodnik George Gascón je sodniku oktobra lani priporočil, da jima ponovno izreče kazen.

»Tudi če sta bila Erik in Lyle spolno zlorabljena, njun zločin ne pomeni, da je šlo za samoobrambo,« je dejal Hochman na včerajšnji novinarski konferenci. Spolna zloraba po njegovem mnenju ne opravičuje umora staršev. Opozoril je tudi, da brata takoj na začetku nista omenjala nikakršne spolne zlorabe.

Brata Menendez je v ospredje zanimanja javnosti lani znova pahnila Netflixova serija Resnični zločin, ki jo je produciral Ryan Murphy. Nekateri menijo, da sta zločinca po 35 letih sedenja v zaporu že odplačala svoj dolg družbi, spet drugi pa so prepričani, da bi morala odslužiti prvotno izrečeno kazen.

Januarja je sodnik Michael Jesic zaradi požarov, ki so divjali v Los Angelesu, obravnavo o morebitni pogojni izpustitvi preložil na 20. in 21. marec.

Novi okrožni tožilec iz Los Angelesa Nathan Hochman. FOTO: Frederic J. Brown/Afp

Lylova in Erikova mati in oče, Kitty in José Menendez, sta 20. avgusta leta 1989 zvečer gledala televizijo, ko je nekdo vdrl v njun dom in ju večkrat ustrelil. Policija je najprej posumila, da je za zločin kriva mafija. Kot se je pozneje izkazalo, sta brata dva dneva prej kupila orožje in ustrelila starša. Ko policije ni bilo od nikjer, sta se znebila oblačil in orožja, odšla na festival v Santa Monici, da bi si zagotovila alibi, se vrnila in poklicala policijo.

Na začetku nihče ni posumil, da bi umora lahko zagrešila onadva, a sta pozornost pritegnila sama z razkošnim načinom življenja. Še preden so ju aretirali, kar se je zgodilo marca 1990, sta zapravila 700.000 dolarjev. Svoji dejanji sta po aretaciji priznala in se branila, da ju je oče čustveno in spolno zlorabljal, Lyla v otroštvu, Erika vse do odraslosti, mati pa pri tem ni storila nič oziroma je spodbujala očetovo ravnanje.

Večina članov družine Menendez sicer podpira idejo, da bi brata odkorakala na prostost, še piše Guardian. Lyle Menendez je bil v času zločina star 21 let, Erik pa 18.

Lani pa sta se v zadevi pojavila dva nova pomembna dokaza – pismo, ki ga je Erik Menendez napisal pred umoroma in ki je potrdilo njegove navedbe o zlorabi ter pričevanje mlajšega moškega, ki je trdil, da je Jose Menendez zlorabljal tudi njega. Po uspehu Netflixove serije je brata podprla tudi Kim Kardashian in javno pozvala k njuni izpustitvi. Zapisala je, da brata danes nista več ista človeka, kot sta bila pred toliko desetletji in ju opisala kot »prijazna, inteligentna in poštena«.