Brazilska policija prevzela nadzor v prestolnici

Brazilska policija je nekaj ur potem, ko so privrženci bivšega predsednika Jairja Bolsonara napadli in zavzeli med drugim kongres, vrhovno sodišče in sedež vlade, ponovno vzpostavila nadzor, poroča AFP. To so potrdili tudi drugi mediji, med drugim CNN, ki poroča o uvodoma najmanj 170 aretiranih.

Napad v slogu privržencev bivšega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki so 6. januarja 2021 napadli zvezni kongres, so obsodili po vsem svetu.

Ameriški predsednik Joe Biden je tvitnil, da obsoja napad na demokracijo in miren prenos oblasti v Braziliji. »Brazilske demokratične ustanove imajo našo polno podporo, volje brazilskih volivcev pa se ne sme spodkopavati,« je tvitnil Biden.

Sekretariat nacionalnega kongresa je sporočil, da je policija iz zgradbe odstranila vse vsiljivce. Po navedbah policije bodo prijeti v stavbi nacionalnega kongresa med drugim odgovarjali za poskus državnega udara, nezakonit vstop v javno ustanovo in uničenje javne lastnine.

Lula razglasil izredne razmere

Brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva, ki je lani v drugem krogu volitev premagal Bolsonara, je zaradi izgredov v prestolnici razglasil izredne razmere, ki bodo trajale najmanj do konca januarja ali do preklica. Zagotovil je, da bodo »vandale« polovili in odkrili kdo stoji za njimi.

Lula v času napada ni bil v Brasílii, ampak je bil v mestu na jugovzhodu države Araraquara, ki so ga prizadele hude poplave. V nagovoru je za kaos okriliv Bolsonara in obljubil, da bo »vsako, ki je vpleten, tudi kaznovan«. Vse tiste, udeležene v napadih je oklical za »vandale, neofašiste in fanatike« in ukazal zvezno intervencijo v prestolnici, s čimer je policijo postavil pod nadzor centralne vlade, poroča Guardian. Dejal je, da kaj podobnega v zgodovini države še niso videli.

Velike skrivnosti pri tem ni, saj Bolsonarovi privrženci vse od konca drugega kroga volitev pa tudi pred tem protestirajo in trdijo, da je Bolsonaro izgubil zaradi prevar. Tako kot Trumpovi privrženci v ZDA, tudi brazilski uporniki niso ponudili nobenih dokazov o prevarah. Bolsonaro poraza še ni priznal, dva dni pred inavguracijo Lule pa je odpotoval na Florido. Tam v Mar a Lagu živi Trump.

Guverner zveznega okrožja Ibaneis Rocha je po napadu privržencev poraženega Bolsonara odpustil vodjo varnostne službe v prestolnici Andersona Torresa. Ta je podpornik Bolsonara, Rocha pa ga je po volitvah obdržal na položaju.

»Odločil sem se, da ga razrešim, hkrati pa sem na ulice poslal vse varnostne sile, da aretirajo in kaznujejo odgovorne,« je zapisal Rocha. Vodja Lulove vladajoče Delavske stranke (PT) je pa je delno odgovornost za napad pripisala Rochi. »Vlada zveznega okrožja je bila neodgovorna,« je sporočila Gleisi Hoffmann.

»To je zločin proti demokraciji, proti volji volivcev in za druge interese. Za vse kar se dogaja, sta odgovorna guverner in njegov varnostni minister, ki je podpornik Bolsonara,« je dodala.

Po uvodnih ocenah brazilskih medijev se je napada na javne ustanove udeležilo okrog 5000 ljudi, kar pomeni, da se bodo aretacije vrstile še nekaj časa. FOTO: Reuters

Do napada je prišlo teden dni po inavguraciji, vendar je varnostne sile ujel na levi nogi. »Jaz bi temu rekel nesposobnost, nepripravljenost ali celo zloba s strani tistih, ki so odgovorni za javno varnost v zveznem območju. To ni prvič,« je po poročanju brazilskih medijev dejal Lula in napovedal kaznovanje odgovornih.

Po uvodnih ocenah brazilskih medijev se je napada na javne ustanove udeležilo okrog 5000 ljudi, kar pomeni, da se bodo aretacije vrstile še nekaj časa.

Bolsonaro je trdil, da volilni stroji v drugem krogu volitev niso delovali kot bi morali in je od sodišča pristojnega za volitve zahteval razveljavitev izidov.

Policijske sile se prebijejo skozi razbito okno, da bi pregledale škodo na vrhovnem sodišču, potem ko so bili podporniki nekdanjega brazilskega predsednika Jaira Bolsonara, ki so vdrli v stavbo, 'zaustavljeni'. FOTO: Carl De Souza/AFP

Predsednik vrhovnega volilnega sodišča Alexandre De Moraes je Bolsonarovo zahtevo zavrnil kot nezakonito in noro ter zagotovil, da je bilo mogoče vse elektronske glasovnice jasno, varno in celovito identificirati.

Za Bolsonarove privržence to ni bilo dovolj in so še naprej protestirali ter zahtevali posredovanje vojske.