Bolsonarovi privrženci vdrli v kongres in predsedniško palačo

Množica pristašev nekdanjega brazilskega predsednika Jaira Bolsonara je danes v glavnem mestu Brasilia vdrla v osrednje državne institucije – v poslopja kongresa, vrhovnega sodišča in predsedniško palačo, poročajo tuje agencije. Policija je uporabila solzivec, a ni uspela zaustaviti več tisoč protestnikov, ki so vdrli na območje.

Območje okoli parlamentarne stavbe so sprva obkrožala policijske enote, vendar je na tisoče Bolsonarovih pristašev, ki ne želijo priznati zmage Lule da Silve na predsedniških volitvah oktobra lani, prebilo policijske vrste ter najprej zasedlo streho kongresne stavbe.

Bolsonarovi privrženci pred palačo Planalto. FOTO: Evaristo Sa/AFP

Televizijski posnetki in posnetki z družbenih omrežij prikazujejo množico ljudi, ki je vdrla v nacionalni kongres, mnogi med njimi so vihteli brazilske zastave. Prizori, kot navajajo agencije, v marsičem spominjajo na dogajanje 6. januarja 2021, ko so privrženci nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa vdrli v Kapitol.

FOTO: Evaristo Sa/AFP

»Obsojam ta protidemokratična dejanja, ki jih je treba nujno kaznovati z vso ostrino zakona,« je na Twitterju zapisal predsednik senata Rodrigo Pacheco. »Po telefonu sem govoril z guvernerjem zveznega območja, Ibaneisom Rocho, s katerim sva v stalni zvezi. Guverner mi je sporočil, da so prizadevanja vseh policijskih sil usmerjena v pridobitev nadzora nad razmerami,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa še dodal Pacheco.

Privrženci Jaira Bolsonara so vdrli tudi v palačo Planalto. FOTO: Adriano Machado/Reuters

Po poročanju brazilskega spletnega portala G1, na katerega se sklicuje dpa, so se po napadu na kongres Bolsonarovi privrženci usmerili proti stavbi vrhovnega sodišča, kjer so uspeli priti v preddverje. Nato so se usmerili proti predsedniški palači, Palácio do Planalto, ki je uradni sedež brazilskega predsednika.

FOTO: Adriano Machado/Reuters

Nekdanjega desničarskega predsednika Jaira Bolsonara je konec lanskega oktobra v bitki za predsedniški položaj premagal Lula da Silva, ki je 1. januarja tudi uradno zaprisegel.

FOTO: Adriano Machado/Reuters

Že po volilnem porazu se je več radikalnih Bolsonarovih privržencev zbralo v prestolnici Brasilia in protestiralo, češ da ne priznavajo izida volitev. V tednih po volitvah so organizirali več protestov, na katerih je prišlo tudi do spopadov s policijo, od vojske pa so zahtevali, da Luli prepreči vrnitev na oblast.

FOTO: Adriano Machado/Reuters

Bolsonaro je sicer Brazilijo zapustil 48 ur pred iztekom svojega mandata in odpotoval v ZDA. Kot navaja dpa, je bil sedanji brazilski predsednika Lula da Silva ta konec tedna v okviru turneje po državi v Sao Paulu.