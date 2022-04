Brez dvigala do raja na zemlji

V nadaljevanju preberite:

V vsaki državi, ki povezuje urbanizacijo z blaginjo ljudi, ki so donedavnega stanovali v bornih kočah, je ideal stanovati v čim višjem nadstropju na novo zgrajenega nebotičnika. Vendar v Severni Koreji ni tako.

Ko so ta teden v Pjongjangu dokončali še zadnji, najvišji nebotičnik luksuznega stanovanjskega kompleksa, so se privilegirani člani Delavske partije bali, da jih bodo »nagradili« z razkošnim stanovanjem v 80. nadstropju. V državi, v kateri pogosto zmanjka elektrike, v kateri dvigala, celo kadar je elektrika, pogosto ne delujejo, tako kot ne delujejo črpalke, ki pošiljajo vodo v najvišja nadstropja, življenje tako visoko ni niti najmanj prijetno.

Zato so Severni Korejci v trenutku razumeli, kako zelo voditelj Kim Džong Un ceni slovito televizijsko voditeljico Ri Čun Hi, ker ji je pred jubilejnim dnevom sonca, torej ob 110. obletnici rojstva njegovega deda Kim Il Sunga, podaril veliko stanovanje v poslopju, ki ima le nekaj nadstropij. Pripadniki elite v tej državi živijo čim bližje zemlji. Reveži nimajo izbire. Eden od prebežnikov v Južno Korejo je zatrdil, da je v Pjongjangu stanoval v 13. nadstropju v hiši, v kateri ni bilo dvigala, njegov prijatelj pa je redno hodil peš do 28. nadstropja v nebotičniku, ki je imel 40 nadstropij, ker dvigalo nikoli ni delovalo.