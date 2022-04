Bruselj gre nad Madžarsko s postopkom pogojevanja izplačil

Bruselj bo proti Madžarski sprožil mehanizem pogojevanja izplačil evropskih sredstev s spoštovanjem vladavine prava. To je v evropskem parlamentu napovedala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen.

Mehanizem, ki je bil sprejet težkih razpravah in mu je moralo pritrditi tudi sodišče v EU, dopušča, da država članica v primeru kršitev ostane brez dela denarja iz proračuna EU ali sklada za okrevanje. Kot je pojasnila , je evropski komisar za proračun Johaness Hahn že seznanil Budimpešto s sprožitvijo postopka. Hahn je kot razloge za postopek že navajal navaja sume korupcije in težave pri javnih naročilih. To bo sicer prvi postopek v okviru tega mehanizma. Skladno s pravili bo trajal več kot pol leta, odločitev pa mora sprejeti svet EU.