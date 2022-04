Bruselj in Peking v dialogu gluhih

V nadaljevanju preberite:

V Pekingu so si pred vrhom želeli, da bi bilo na vrhu EU in Kitajske, ki je potekal kot videokonferenca, čim manj razprav o ruskem napadu na Ukrajino in njegovih širših posledicah. Toda za EU je vojna kot prelomnica. Želja Bruslja je, da bi Peking uporabil vpliv, ki ga ima na Rusijo kot strateško partnerico.

dnose med EU in Kitajsko spremlja vse več zapletov. Peking se je na sankcije EU v zvezi s kršitvami pravic Ujgurov odzval z ukrepi, ki med drugim ciljajo na visoke diplomate v Bruslju in evropske poslance. Posebna zgodba je Litva, ki je pod močnim kitajskim gospodarskim pritiskom, ker je Tajvan v Vilni lahko odprl svoje predstavništvo.