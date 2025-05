Bruselj še brez posluha za srbske študente

S prihodom srbskih študentov ultramaratoncev v bruseljsko evropsko četrt se je končal skoraj 2000 kilometrov dolg protestni štafetni tek, ki so ga začeli 25. aprila v Novem Sadu. S tekom, tako kot že prej s kolesarjenjem v Strasbourg, si želijo doseči, da bi se tudi v institucijah EU bolj slišal njihov glas in zahteve, ki jih postavljajo srbski oblasti.

Malo po 19. uri so v navdušeno množico pri Schumanovem krožišču pritekli tekači in vzklikali slogan demonstracij: Pumpaj! Korupcija je v Srbiji vsepovsod navzoča, so opozarjali študentje. Nočemo več le pripravljati kovčkov za izselitev, je nadaljevala druga. Dvigni svoj glas. Maraton proti korupciji, je pisalo na enem od transparentov.

V Bruslju doslej ni bilo veliko posluha za študente. Za predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen in predsednika evropskega sveta Antónia Costo je sogovornik srbski predsednik Aleksandar Vučić. Študentje imajo v Bruslju predvidenih nekaj srečanj s predstavniki institucij EU, navzoči bodo tudi v evropskem parlamentu na zasedanju pododbora za človekove pravice. V četrtek jih bo s komisarskim kolegom, pristojnim za mladino, Glennom Micallefom, sprejela komisarka za širitev Marta Kos.

Predsednik evropskega sveta António Costa se bo danes v Beogradu sestal z Aleksandrom Vučićem. FOTO: Simon Wohlfahrt/Reuters

Predsednik Vučić za uradne bruseljske strukture ostaja voditelj, ki lahko še vedno vodi Srbijo po evropski poti, če se bo le odločil, da bo zagotavljal vladavino prava, svobodo medijev, poštene volitve … To je bilo očitno, denimo, na večerji Ursule von der Leyen in Coste marca v Bruslju. Tega prepričanja ne omajajo ne zgodovina Vučićevega delovanja ne njegovo ravnanje v zadnjih mesecih. Portugalski socialist Costa se je že odpravil na turnejo po državah Zahodnega Balkana. Danes se bo v Beogradu sestal z Vučićem.

»Vučićeva udeležba [na paradi v Moskvi] pomeni podporo vojnim zločinom Putina in ruske vojske,« je v pismu predsedniku evropskega sveta ocenilo 32 evropskih poslancev.

Predvsem v evropskem parlamentu je veliko kritik. Estonec Riho Terras iz desnosredinske EPP je pripravil pismo skupine poslancev s pozivom Costi, naj odpove obisk. Opozorili so ga na razsežnosti udeležbe Vučića na Putinovi vojaški paradi v Moskvi. »To je tista armada, ki nadaljuje vojne zločine v Ukrajini in že tri leta vsak dan pobija Ukrajince,« so zapisali. Več kot 30 podpisnikov, med njimi tudi Irena Joveva (Svoboda), je opozorilo Costo, da takšni obiski niso gola formalnost. »So dejanja podpore. Vučićeva udeležba pomeni podporo vojnim zločinom Putina in ruske vojske,« so ocenili. Takšno ravnanje bi moral obsoditi, obisk Coste pa bo imel nasproten učinek – »signaliziral bo podporo Vučićevemu podlemu ravnanju«.

Evropska pravila naj veljajo tudi za evropsko politiko. FOTO: Peter Žerjavič/Delo

Predvidena poldruga milijarda

V Bruslju so Vučića pred odhodom v Moskvo opozarjali, da bo Srbija občutila posledice tega. Kaj bi lahko storili, ni gotovo. Za Beograd je v načrtu za rast na Zahodnem Balkanu predvidena poldruga milijarda evrov nepovratnih sredstev in posojil. Za zdaj Srbija še ni dobila predplačila, vrednega okoli 110 milijonov evrov.

Filip Marković. FOTO: Peter Žerjavič/Delo

Študent tekač: »Ne bomo se ustavili« »Prekrasno je bilo. V vsakem mestu so nas lepo sprejeli,« je na cilju ultramaratona v Bruslju opisal svoje občutke študent elektrotehnike iz Beograda Filip Marković. Najtežji je bil prvi dan, ko so tekli do Osijeka, je deževalo in še niso bili uigrani. »Ne morem verjeti, da smo na koncu. Dobil sem nove družine med tekači in v vsakem mestu, kjer smo bili. Pokazali smo, da smo pripravljeni narediti dobesedno vse za svoj cilje. Ne bomo se ustavili, dokler ne bodo izpolnjene naše zahteve,« je dejal.

Vsekakor velja, da Beogradu ne bo uspelo odpreti novih pogajalskih poglavij na poti proti EU. To Vučiću ni uspelo decembra, danes pa je razlogov za de facto zamrznitev pristopnega procesa še več.

Politika je Vučića svarila pred obiskom Moskve, zdaj pa kaže drug obraz. FOTO: Peter Žerjavič/Delo

Za nordijske in baltske države članice je Vučićevo ravnanje z odhodom k Putinu nesprejemljivo. Uradna linija evropske komisije je, da je Rusija izkoristila obletnico konca druge svetovne vojne za propagando in upravičevanje napada na Ukrajino. Zato ne bi smeli dajati legitimnosti agresiji. Švedska ministrica za evropske zadeve Jessica Rosencrantz je ocenila, da v času vojne proti Ukrajini odnosi z Rusijo ne morejo biti nekaj običajnega. Kandidatke za članstvo bi sicer morale usklajevati svoje ravnanje z vrednotami in zunanjo politiko EU, tudi s sankcijami. Vendar Vučiću ni mar za takšna pričakovanja EU.

Srbski študenti v Bruslju. FOTO: Peter Žerjavič/Delo

Costa bo v četrtek v Tirani gostil večerjo z voditelji šestih držav Zahodnega Balkana. Potekala bo na predvečer petkovega vrha voditeljev Evropske politične skupnosti – foruma, v okviru katerega se sestajajo EU in druge države stare celine. Tudi na vrhu v albanski prestolnici bo širitev med glavnimi temami. Zagovorniki širitve si želijo izkoristiti nov zagon, ki je nastal po začetku ruskega napada na Ukrajino. Najhitreje na poti sta Albanija in Črna gora. Srbija se je na tej poti ustavljala že pred začetkom demonstracij po zrušitvi nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu. Tudi Moldavija in Ukrajina sta zagnani pri izvajanju reform.

Srbija naj bi občutila posledice Vučićeve poti v Moskvo. Komisarka za širitev Marta Kos bo sprejela študente v četrtek. Srbsko napredovanje na poti v EU je že tako de facto ustavljeno.