Izrael pričakuje, da si bo prihodnje leto priključil Zahodni breg

Izraelski finančni minister Bezalel Smotrič je v ponedeljek izrazil pričakovanje, da bi si prihodnje leto Izrael lahko priključil zasedeni Zahodni breg. Meni, da bi lahko pri tem »pomembno priložnost« predstavljala tudi ponovna izvolitev Donalda Trumpa na položaj ameriškega predsednika.

Smotrič, čigar ministrske pristojnosti zajemajo tudi nekatera obrambna področja, je na srečanju v parlamentu dejal, da je že odredil priprave na »uresničitev suverenosti« nad izraelskimi naselbinami. Izrazil je upanje, da bo leto 2025 »leto suverenosti v Judeji in Samariji«, pri čemer je uporabil svetopisemski imeni za Zahodni breg.

Pri tem bi lahko po njegovem mnenju pomembno priložnost predstavljala zmaga Trumpa v ZDA. »Ne dvomim, da bo predsednik Trump, ki je izkazal pogum in odločnost v svojih odločitvah v prvem mandatu, podprl Izrael pri tej potezi,« je dejal.

Trump je v prvem mandatu med drugim priznal izraelsko suverenost nad zasedeno Golansko planoto, preselil veleposlaništvo v Jeruzalem in bedel nad dogovori o normalizaciji odnosov med Izraelom in več arabskimi državami.

Že takrat so bili po Smotričevih besedah tik pred uveljavitvijo suverenosti nad naselbinami na Zahodnem bregu, zdaj pa da je čas, da to storijo. Napovedal je, da si bo pri tem vprašanju v vladi prizadeval za sodelovanje z ameriško administracijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izrael Zahodni breg zaseda od leta 1967 in odtlej tam širi izraelske naselbine. FOTO: Raneen Sawafta/Reuters

Pred tem je novi obrambni minister Gideon Sar v odziv na ponovno zahtevo palestinskega predsednika Mahmuda Abasa po suvereni državi v ponedeljek menil, da ideja o palestinski suverenosti ni realistična. »To stališče se mi danes ne zdi realistično in moramo biti realistični,« je Sar dejal novinarjem.

Palestinsko zunanje ministrstvo je njegove besede obsodilo kot v nasprotju z mednarodnim konsenzom o oblikovanju dveh držav.

Nezakonito širjenje izraelskih naselbin

Izrael Zahodni breg zaseda od leta 1967 in odtlej tam širi izraelske naselbine, ki so glede na mednarodno pravo nezakonite. Palestinci ozemlje vidijo kot del svoje bodoče neodvisne države in so že večkrat posvarili, da naselbine predstavljajo oviro za mir. Z izjemo vzhodnega Jeruzalema na Zahodnem bregu živi okrog tri milijone Palestincev, v naselbinah pa še 500.000 Izraelcev.

Na srečanju Arabske lige in Organizacije islamskega sodelovanja so zbrani voditelji v ponedeljek umik Izraela z zasedenih palestinskih ozemelj izpostavili kot prvi pogoj za regionalni mir, še piše AFP.