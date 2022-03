Bruselj skrbijo Putinovi naslednji koraki

V nadaljevanju preberite:

Kako vzpostaviti čim bolj solidaren in pravičen sistem razdelitve beguncev ter razbremenitve vstopnih držav na vzhodu, je vprašanje, na katero morajo države EU poiskati čim bolj prepričljiv odgovor.

Države članice so še kos položaju, a sprejem več kot 3,8 milijona beguncev v enem mesecu je velika logistična naloga. »Beguncev je petkrat več kot med vojno v nekdanji Jugoslaviji in trikrat več kot iz Sirije,« je ob zasedanju notranjih ministrov EU opisal položaj podpredsednik evropske komisije Margaritis Shinas.

Najbolj so pod pritiskom Poljska in druge ukrajinske sosede (Romunija, Madžarska, Slovaška), pa tudi Avstrija, Češka, Estonija in Litva. »Prihodov je manj. Vrh smo imeli pri 200.000 prihodih na dan,« je povedala evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson.