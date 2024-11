Bruseljske milijarde poganjajo transport na Balkanu

V nadaljevanju preberite:

Zahodni Balkan je bil dolga leta siva lisa sredi Evrope tudi v prometnem omrežju stare celine. Tamkajšnje države so slabo povezane med sabo, med glavnimi mesti sploh ne vozijo vlaki. Tudi priključitev na transportne koridorje je še v povojih. Administrativne zmogljivosti za izpeljavo projektov so skromne.

S približevanjem regije EU in številnimi investicijskimi projekti naj bi se območje postopoma integriralo v transportno omrežje EU. »S tem prebivalci občutijo konkretne koristi pridruževanja in ne čakajo le na dan širitve,« je za Delo povedal Matej Zakonjšek, direktor Transportne skupnosti, mednarodne organizacije, ki od leta 2019 deluje v Beogradu. V njenem okviru je povezanih 27 držav članic EU in šesterica z Zahodnega Balkana.