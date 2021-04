Bruseljske milijarde postajajo bolj otipljive

V nadaljevanju preberite:

Portugalska je kot prva država članica EU predložila evropski komisiji nacionalni načrt za okrevanje in odpornost. Do konca prihodnjega tedna naj bi sledile še številne druge, po napovedih tudi Slovenija. Bruselj bo imel pod drobnogledom tudi izvajanje načrtov za okrevanje. Finančna pomoč naj bi pospešila gospodarski zagon. Proces Bruslja s Slovenijo zahteval veliko časa in energije.