Bruseljski pismi v Budimpešto in Varšavo

Postopki v EU so tradicionalno počasni, a se pod črto le premikajo, četudi gre za politično kočljiva vprašanja. Zato o pogojevanju izplačil evropskih sredstev Madžarski in Poljski v Bruslju najraje hitijo počasi.

Po številnih kritikah in odločitvi evropskega parlamenta za tožbo proti evropski komisiji, ker da ne izpolnjuje svojih dolžnosti in ne uvede novega mehanizma pogojevanja, so iz Bruslja v Budimpešto in Varšavo konec tedna vendarle poslali prvi pismi. Od madžarske in poljske vlade pričakujejo informacije, ki bi lahko bile uporabljene v okviru postopka pogojevanja izplačil s spoštovanjem vladavine prava. Državi sta veliki neto prejemnici sredstev iz bruseljske ­malhe.