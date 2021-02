Brutalno nasilje znova kroji politiko na Kosovu

Zastraševanje Kurtijevega Srba?



Dolga zgodovina nasilja

Skupina nasilnežev je pred gimnazijo v Gračanici pretepla 18-letnega sina srbskega politika s Kosova. Policija je pridržala osem osumljencev, ki so mladostniku s kovinskimi predmeti povzročili hude telesne poškodbe. Čeprav vse strani obsojajo nasilje, bo ta napad težko ločiti od besed srbskega predsednika, ki je dan pred napadom izjavil, da je Rašić izdajalec Srbov na Kosovu.Na vedno nemirnem Kosovu je v ponedeljek znova završalo, ko je po družbenih omrežjih zakrožil posnetek, na katerem gruča ljudi sredi dneva pretepa mladeniča. Žrtev nasilnega pretepa na dvorišču gimnazije v Lapljem Selu blizu Gračanice je bil 18-letni. Oče pretepenega, Nenad Rašić, je za medije potrdil, da je sin končal v bolnišnici, potem ko ga je pretepla skupina okoli 30 nasilnežev. Žrtev ima hudo poškodovano glavo in obraz ter polomljene zobe. »Sprejel sem dejstvo, da moram plačati ceno za ideologijo, ki jo zagovarjam, ampak res nisem pričakoval, da bo moj sin plačal tako nenaravno ceno,« je povedal Nenad Rašić.Predsednik kosovske Progresivne demokratske stranke in večkratni minister v kosovskih vladah Nenad Rašić je lani spomladi odstopil s položaja političnega svetovalca tedanjega začasnega kosovskega premierazaradi obtožnice, ki je bila vložena proti njemu zaradi suma zlorabe uradnega položaja leta 2013, ko je bil še minister v kosovski vladi. Medtem ko je odstop s politične funkcije za politično kulturo tega dela Evrope nekaj neobičajnega, je nasilje bistveno bolj običajen pojav tako v politični retoriki kot dejanjih.»Zdi se, da je ta zverinski napad na Nikolo Rašića organiziran in povezan z njegovim očetom, ki ni podlegel pritiskom Srbije. Verjetno so, ker niso mogli preplašiti Nenada Rašića, pretepli njegovega sina Nikolo,« je v odzivu na napad na facebooku zapisal Albin Kurti, zmagovalec nedavnih parlamentarnih volitev. Kurti je obljubil, da si bo v novi vladi prizadeval, da bodo vsi državljani Kosova, ne glede na narodnost, živeli varno, ter pozval organe pregona, da ta napad obravnavajo prednostno.Tudi Srbska lista, ki je na zadnjih volitvah dobila 95 odstotkov glasov Srbov na Kosovu, je obsodila napad na sina vodje opozicije. V prevladujoči srbski politiki na Kosovu je Rašić zaradi dobrih odnosov z Albanci dobil vzdevek Kurtijev Srb., ki prav tako zastopa srbsko opozicijo, je spomnila, da je dan pred napadom srbski predsednik Vučić njo in Rašića v medijih označil za izdajalca. V Stranki kosovskih Srbov so opozorili, da to ni bil navaden najstniški pretep, ampak mafijska akcija, naročena iz Beograda od podpornikov Srbske liste. Ob tem so spomnili na smrt vodje kosovskih Srbovpred tremi leti, ki je bil prav tako najprej tarča verbalnega nasilja, potem pa je končal pod streli še vedno neznanih morilcev.