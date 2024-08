V dveh izraelskih napadih na Zahodnem bregu devet mrtvih

V dveh izraelskih napadih je bilo danes v Tulkaremu na okupiranem Zahodnem bregu ubitih devet ljudi. Med žrtvami je tudi lokalni poveljnik brigad Ezedin al Kasam, vojaškega krila palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Izraelska vojska je napade potrdila in dodala, da je uničila teroristične celice.

V napadu z dronom na avtomobil v bližini vasi Zeita v Tulkaremu je bilo ubitih pet ljudi. Direktor bolnišnice Tabet Tabet v Tulkaremu je povedal, da je vseh pet trupel prispelo v ustanovo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelska vojska je medtem sporočila, da izvaja protiteroristično operacijo na območju Tulkarema in da je zadela vozilo, v katerem je bila teroristična celica.

Izraelska vojaška vozila na ulicah okupiranega Tulkarema na Zahodnem bregu. FOTO: Jaafar Ashtiyeh/Afp

Med petimi žrtvami napada je tudi poveljnik brigad Ezedin al Kasam v Tulkaremu Haitam Balidi, je po poročanju katarske televizije Al Jazeera potrdil Hamas.

Nekaj ur pozneje je izraelska vojska izvedla nov napad v Tulkaremu, v katerem so bili po navedbah palestinske tiskovne agencije Wafa ubiti štirje Palestinci. Kot je pojasnila vojska, je prišlo do spopada med vojaki in palestinskimi borci, nakar je vojska izvedla zračni napad in ubila štiri osebe.

Po napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra so se razmere zaostrile tudi na Zahodnem bregu, kjer izraelska vojska redno izvaja racije. Po podatkih oblasti v Ramali je bilo od 7. oktobra v racijah in nasilju izraelskih naseljencev ubitih najmanj 603 Palestincev. V istem obdobju je bilo po podatkih izraelskih oblasti ubitih tudi 17 Izraelcev.