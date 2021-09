Klinična študija: Cepivo Pfizer in BioNTech varno za otroke nad pet let

Preizkušanje cepiva na dojenčkih še poteka

Cepivo proti covidu-19 podjetij Pfizer in BioNTech je varno za otroke od petega do enajstega leta starosti, kažejo podatki kliničnih preizkusov cepiva, so sporočili iz podjetij, ki cepivo proizvajata. Napovedali so, da bodo podatke v kratkem predložili pristojnim organom v EU, ZDA in drugod po svetu.»Pri sodelujočih od petega do enajstega leta starosti je bilo cepivo varno, dobro so ga prenesli, razvil pa se je tudi robusten odziv protiteles,« sta sporočili podjetji po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.Otroke, ki so sodelovali v testiranju so cepili z dvema odmerkoma po deset mikrogramov cepiva, ki temelji na tehnologiji mRNK, v časovnem razmiku treh tednov. Starejše od 12 let pa cepijo z dvema odmerkoma po 30 mikrogramov.Stranski učinki cepiva pri otrocih so bili podobni kot pri starostni skupini od 16 do 25 let, so pojasnili v Pfizerju in BioNTechu. Najpogostejši neželeni učinki so bolečine in otekline na mestu cepljenja, pogosti pa so bili še glavobol, mrzlica in povišana telesna temperatura.Dodali so, da nameravajo podatke kar se da hitro predložiti pristojnim organom v Evropski uniji, ZDA in drugod po svetu.To so prvi rezultate kliničnih preizkusov katerega od cepiv proti covidu v tej starostni skupini. Testiranja Moderninega cepiva v starostni skupini od šestega do enajstega leta namreč še potekajo.Pfizerjevo cepivo preizkušajo tudi v starostnih skupinah od šest mesecev do dve leti in od dve do pet let. Rezultate pričakujejo v zadnjem četrtletju leta.V preizkušanje tega cepiva so vključili okoli 4500 otrok, starih od šest mesecev do enajst let, v ZDA, Španiji, na Finskem in Poljskem.Čeprav je tveganje za hudo obliko covida-19 pri otrocih manjše, obstaja zaskrbljenost, da bi lahko koronavirusna različica delta povzročila več resnih primerov. Izvršni direktor Pfizerjaje povedal, da se je v ZDA število primerov covida med otroki od julija povečalo za 240 odstotkov.