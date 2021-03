Cepljenje mladih v bogatih državah, na račun smrti v revnejših

7.55 Nemčija bo za veliko noč uvedla dodatne ukrepe



Nemška oblast je podaljšala zaprtje države do 18. aprila, s čimer želijo zajeziti nov val okužb z novim koronavirusom, ter dodatno zaostrila ukrepe med velikonočnimi prazniki. Nemška kanclerka Angela Merkel in vodje 16 zveznih dežel so dogovor o tem dosegli ponoči po 11 urah pogovorov o nadaljnjih korakih za zajezitev pandemije. Dogovorili so se, da bosta javno in zasebno življenje med velikonočnimi prazniki od 1. do 5. aprila tako rekoč obstali. Trgovine bodo ostale zaprte, razen prodajaln z živili in supermarketov, ki bodo lahko odprti tudi v soboto, 3. aprila. Pristojni v Nemčiji državljane pozivajo, naj teh pet dni ostanejo doma. V tem obdobju bodo prepovedana javna zbiranja. Centri za testiranje in cepljenje proti covidu-19 pa bodo odprti. V Nemčiji je večina trgovin zaprtih od 16. decembra. Restavracije, bari in objekti za prostočasne dejavnosti pa so zaprti od začetka novembra. Prve dejavnosti so se znova odprle ta mesec. Na nekaterih območjih so vrata odprli frizerski saloni, cvetličarne in železnine.



7.30 V ZDA več kot 33.000 novih okužb



V ZDA je v ponedeljek po podatkih ameriške Univerze Johnsa Hopkinsa umrlo 462 covidnih bolnikov, potrdili so 33.600 novih okužb z novim koronavirusom. Doslej so okužbo z novim koronavirusom v ZDA potrdili pri skupno 29,9 milijona ljudeh, umrlo je okoli 543.000 covidnih bolnikov. V ZDA zdaj povprečno cepijo po 2,5 milijona ljudi na dan. Vsaj en odmerek cepiva proti covidu-19 je dobilo okoli 25 odstotkov prebivalstva države. Hospitalizacije so v ZDA upadle za šest odstotkov na 36.000, kar je najmanj od oktobra lani.



7.20 WHO: Razlika med precepljenostjo v bogatih in revnih državah je groteskna



Iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so v ponedeljek sporočili, da so ogorčeni zaradi rastoče razlike v precepljenosti v bogatih in revnih državah, poroča AFP. Bogate države, ki cepijo mlajše ljudi, za katere covid-19 ne predstavlja velike nevarnosti, to počnejo na račun življenj starejših in ogroženih ljudi v revnejših državah, opozarja direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Poudaril je, da je to, kako malo je bilo storjenega, da bi se izognili »predvidljivemu katastrofalnemu moralnemu porazu« pri zagotavljanju pravične delitve cepiv, šokantno. Posvaril je še, da cepljenje celotne populacije bogatim državam daje lažen občutek varnosti, saj je ob velikem številu okužb v revnejših državah veliko možnosti za razvoj različic, na katere cepivo ne bo imelo učinka.



7.00 Ministri EU danes o pandemiji



Ministri EU za evropske zadeve bodo danes na virtualnem zasedanju pregledali osnutek izjave, ki naj bi jo konec tedna sprejeli voditelji članic Unije. V ospredju bodo spoprijemanje s covidom-19 ter odnosi s Turčijo in Rusijo. Pri usklajevanju ukrepanja v bitki s pandemijo novega koronavirusa bodo v ospredju vsa aktualna vprašanja, od dobave cepiv in cepljenja do epidemiološkega položaja, ki se slabša. Ministri bodo na zasedanju, ki se ga bo udeležil tudi državni sekretar za evropske zadeve Gašper Dovžan, obravnavali še evropski semester in priprave konference o prihodnosti Evrope, ki naj bi se začela 9. maja, na dan Evrope.

