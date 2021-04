Češka vleče vzporednice med Vrbovicami in Salisburyjem

V nadaljevanju preberite:

Za eksplozijo v skladišču orožja na vzhodu Češke, zaradi katere se je konec tedna razvil resen diplomatski spor med Prago in Moskvo, naj bi stali tako rekoč isti akterji kot za napadom v Salisburyju leta 2018, čeprav so se dogodki, na podlagi katerih so češke oblasti izgnale 18 ruskih diplomatov, zgodili že več let prej. Izgon ruskih diplomatov, na katerega je Moskva dan zatem odgovorila z izgonom skupine čeških diplomatov, je odnose med državama postavil na hladno, že tako dolg seznam odprtih vprašanj med Rusijo in Zahodom pa je z njim postal še nekoliko daljši.