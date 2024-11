Čestitka je prišla z opozorilom

V nadaljevanju preberite:

»Stabilni, zdravi in trajnostni odnosi med Kitajsko in ZDA so v skupnem interesu obeh držav, hkrati to pričakuje tudi mednarodna skupnost.« Takšno sporočilo je novoizvoljenemu predsedniku Donaldu Trumpu včeraj poslal kitajski predsednik Xi Jinping.

Xi Jinping je Trumpu čestital za zmago, vendar je skrbno izbral trenutek, ko je poslal čestitko. Ni hotel hiteti, kot je storil indijski premier Narendra Modi, ki je čestitko poslal skoraj v trenutku, ko so bili objavljeni rezultati volitev. Hkrati s čestitko ni hotel zavlačevati, da se ne bi uvrstil med tiste (kot na primer velja za Rusijo), ki imajo ZDA za »sovražne države«. Vodstvo v Pekingu je poskrbelo, da je čestitka prispela v Washington v štiriindvajsetih urah po objavi Trumpove zmage. Po volitvah leta 2020 je Xi Jinping poslal čestitko Joeju Bidnu šele dva tedna po objavi zmagovalca. S tem je hotel poudariti, da je Kitajska pripravljena priznati samo rezultate volitev, ki jih sprejme celotna ameriška nacija.