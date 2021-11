Četrti val močno zatresel staro celino

V nadaljevanju preberite:

Stara celina je sredi četrtega vala pandemije. V času, ko je Evropa po oceni WHO spet postala epicenter širjenja covida-19, v številnih državah članicah EU ugotavljajo hitro povečanje števila primerov okužbe. V Nemčiji je bilo s 37.120 novimi primeri v 24 urah število rekordno.

Na tamkajšnjem inštitutu Roberta Kocha opozarjajo predvsem na visoka tveganja za zdravje necepljenih. Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen se je sestala s svetovalnim odborom za covid-19. Z vodilnimi znanstveniki je razpravljala o epidemiološkem položaju v Evropi in izzivih za zimo. Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) v zadnji analizi za prihodnja dva tedna napoveduje zvišanje vseh indikatorjev: števila potrjenih primerov okužb, smrtnosti, hospitalizacij in sprejemov na intenzivno nego.