Chomsky zapustil bolnišnico v São Paulu

Ameriškega intelektualca Noama Chomskega so v torek odpustili iz bolnišnice v brazilskem São Paulu, so sporočili iz ustanove. Žena slavnega jezikoslovca in intelektualca Valeria Wasserman je medtem zanikala poročanje medijev, da je njen soprog umrl. V bolnišnico je bil 95-letnik menda sprejet zaradi stanja, povezanega z možgansko kapjo, ki jo je doživel lani.

»To je neresnično. Dobro se počuti,« je v odzivu na poizvedovanje medijev o domnevni smrti Chomskega sporočila Wassermanova.

Poročila o smrti jezikoslovca in intelektualca so po navedbah tujih tiskovnih agencij zanikali tudi v bolnišnici, kamor so ga sprejeli menda zaradi stanja, povezanega z možgansko kapjo, ki jo je doživel pred letom dni in zaradi katere je imel težave z govorom in premikanjem desne strani telesa.

Chomsky, ki velja za očeta sodobnega jezikoslovja, je zaslovel v petdesetih letih prejšnjega stoletja, predvsem po zaslugi revolucionarne teorije, da je sposobnost oblikovanja strukturiranega jezika človeku prirojena. Deloval je tudi na področju kritike družbenih neenakosti in nepravičnosti ter državnega nasilja.

Kot politični aktivist Chomsky velja za vplivnega kritika ameriške zunanje politike, zaradi zdravstvenih težav pa se v medijih ne pojavlja več.