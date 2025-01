Povečana nevarnost smrtonosnih bolezni, ki prehajajo z živali na ljudi

V nadaljevanju preberite:

Nevarnost za širjenje zoonoz je vse večja. V zadnjem letu je bilo poleg ptičje gripe več odmevnih izbruhov. Mpox, virus, prej znan kot opičje koze, ki povzroča izpuščaje in lezije, se je razširil v več kot deset afriških držav. V Ruandi je izbruhnila virusna bolezen marburg, hemoragična mrzlica, podobna eboli.

Cepi sodeluje s Svetovno zdravstveno organizacijo, da bi izboljšal mednarodno razumevanje »družin« nevarnih mikrobov, od katerih so mnogi zoonozni. Vendar je opozoril tudi na vrzeli v znanju, zlasti v biološko raznovrstnih državah, ki nimajo dovolj sredstev za spremljanje bolezni in celovite raziskave.

Obvladovanje zoonoz je eno izmed prizadevanj za preprečevanje nove svetovne pandemije, saj je minilo že skoraj pet let, odkar je WHO razglasila zadnjo pandemijo. Več milijonov smrtnih žrtev in več tisoč milijard dolarjev izgube v gospodarstvu, ki jih je povzročil covid-19, so spodbudili sprejetje mednarodnih ukrepov za preprečitev ponovitve pandemije. Toda pobuda za sklenitev mednarodnega sporazuma o pandemiji, ki jo je sprožila WHO, je lani zastarala. Novi rok za njeno sklenitev je določen za maj leta 2025, ko si bo predsednik Donald Trump morda spet prizadeval za uresničitev svojega dolgoletnega cilja: da ZDA izstopijo iz organa OZN za zdravje.