WHO po petih letih še vedno čaka na kitajske podatke o covidu-19

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je ob peti obletnici izbruha covida-19 znova pozvala Kitajsko, naj deli podatke, ki bi osvetlili izvor pandemije covida-19. V izjavi so dejali: »Še naprej pozivamo Kitajsko, da omogoči dostop in deli podatke, da bomo lahko razumeli izvor te bolezni. To je moralna in znanstvena obveznost.« piše britanski BBC.

WHO je opozorila, da brez preglednosti in sodelovanja med državami ni mogoče ustrezno preprečevati ali se pripravljati na prihodnje pandemije.

»Covid-19 je terjal več kot sedem milijonov življenj, razkosal gospodarstva in ohromil zdravstvene sisteme,« so zapisali v izjavi. Po ocenah direktorja Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, pa bi lahko dejansko število smrti preseglo 20 milijonov.

Ghebreyesus je dejal: »Če bi se nova pandemija začela danes, bi se svet še vedno soočal z istimi slabostmi in ranljivostmi, ki so Covidu-19 omogočile razmah pred petimi leti«. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Izbruh covida-19 se je začel decembra 2019 v kitajskem mestu Wuhan, kjer so prvič zaznali primere »virusne pljučnice«. WHO je takrat hitro aktivirala svoje nujne sisteme in v začetku januarja 2020 pripravila prve smernice za države.

Organizacija je spomnila: »Ob tej prelomnici se za trenutek ustavimo, da počastimo življenja, ki so se spremenila ali bila izgubljena, priznamo trpljenje tistih, ki se še vedno soočajo s covidom-19 in vsemi posledicami te bolezni, izrazimo hvaležnost zdravstvenim delavcem ter se zavežemo, da bomo izkušnje, ki smo jih pridobili, uporabili za gradnjo bolj zdrave prihodnosti.« navaja CNN.

Sporna vprašanja o izvoru virusa

Kljub znanstvenim raziskavam in političnim razpravam vprašanje o izvoru covida-19 ostaja odprto. Večina znanstvenikov domneva, da je virus naravno preskočil z živali na ljudi na tržnici v Wuhanu, čeprav konkretnega prenašalca še niso identificirali. Po drugi strani teorija o uhajanju virusa iz laboratorija v Wuhanu ostaja možna, čeprav jo Kitajska vztrajno zavrača.

Leta 2023 je WHO pridobila dostop do nekaterih podatkov, ki so jih kitajski znanstveniki zbrali na začetku pandemije. Analiza genetskih podatkov, objavljena v znanstveni reviji Cell, je potrdila prisotnost živali, dovzetnih za koronavirus, na tržnici v Wuhanu. Vendar študija ni dokončno dokazala, da so bile živali vir okužbe.

Na podlagi izkušenj so države decembra leta 2021 začele pripravljati mednarodni sporazum o preprečevanju pandemij in odzivanju nanje. FOTO: Stringer/Reuters

WHO je ob obeležitvi obletnice opozorila, da je svet kljub izkušnjam s preteklo pandemijo še vedno ranljiv. Tedros Adhanom Ghebreyesus je dejal: »Če bi se nova pandemija začela danes, bi se svet še vedno soočal z istimi slabostmi in ranljivostmi, ki so covidu-19 omogočile razmah pred petimi leti« piše AFP.

Na podlagi teh izkušenj so države decembra leta 2021 začele pripravljati mednarodni sporazum o preprečevanju pandemij in odzivanju nanje. Vendar pogajanja napredujejo počasi, saj se države razlikujejo v pogledih na pravično delitev podatkov in dostop do cepiv. Rok za sklenitev sporazuma je maj 2025.

WHO je znova pozvala k sodelovanju in transparentnosti ter poudarila, da je to ključno za obvladovanje prihodnjih zdravstvenih kriz: »Brez sodelovanja med državami svet ne more ustrezno pripraviti (in preprečiti) na prihodnje epidemije in pandemije«.