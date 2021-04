Član Opusa Dei je premagal socializem

V nadaljevanju preberite:

Po dveh neuspelih kandidaturah in občutnem zaostanku v prvem krogu je na predsedniških volitvah v Ekvadorju presenetljivo slavil konservativni milijonar in nekdanji bankir Guillermo Lasso. Njegov tekmec, socialist Andrés Arauz, je že priznal poraz.



»To je dan, ko so Ekvadorci odločili o svoji prihodnosti. Štiriindvajsetega maja bomo odgovorno sprejeli izziv, da spremenimo Ekvador,« je ob razglasitvi zmage dejal 65-letni konservativec, član Opusa Dei in minister za gospodarstvo v času ekonomske krize leta 1999. Zanj je glasovalo 52,5 odstotka volivcev, za 36-letnega Arauza pa 47,5 odstotka.