Članice morajo priznati spremembo spola, pridobljeno drugod v EU

Sodišče Evropske unije je razsodilo, da morajo države sedemindvajseterice priznati spremembo imena in spola, ki je bila zakonito pridobljena v drugi državi članici.

Sodišče s sedežem v Luksemburgu je tako pritrdilo transspolnemu državljanu, ki je tožil Romunijo, kjer se je rodil, ker ni sprejela spremembe imena in naslavljanja iz ženskega v moškega, ki jih je sprožil v Združenem kraljestvu, ko je to še bilo del Unije.

Romun, ki je vmes pridobil tudi britansko državljanstvo, je maja 2021 na podlagi dokumentov, pridobljenih na Otoku, pri romunskih upravnih organih predlagal, naj ti v njegov rojstni list vpišejo podatke o spremembi imena, spola in osebne identifikacijske številke, tako da bodo ustrezali moškemu spolu. V Romuniji so njegov predlog zavrnili in ga pozvali, naj postopek za spremembo spolne identitete začne še enkrat.

Sodišče EU je pri tem ugotovilo, da je ureditev države članice, na podlagi katere se zavrneta priznanje in vpis spremembe imena in spolne identitete, ki je bila zakonito pridobljena v drugi državi članici, v rojstni list, v nasprotju s pravom Unije. Kot so pojasnili, to velja tudi za Združeno kraljestvo pred brexitom oziroma med prehodnim obdobjem, ki mu je sledilo.

Po mnenju sodišča zavrnitev priznanja spremembe spola, ki je bila zakonito pridobljena v drugi državi članici, ovira uresničevanje pravice do prostega gibanja in prebivanja. »Spol je tako kot ime temeljni element osebne identitete. Zaradi neskladja med identitetami, ki je posledica take zavrnitve priznanja, nastanejo težave pri dokazovanju njegove identitete v vsakdanjem življenju ter resne poklicne, upravne in zasebne nevšečnosti,« je brati v pojasnilu.

V Luksemburgu so še dodali, da bi lahko bil morebiten nov postopek spreminjanja spolne identitete v Romuniji povezan z neutemeljenimi tveganji, da bo končni rezultat drugačen od tistega na Otoku. V zvezi s tem so prav tako opozorili, da iz »sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice izhaja, da morajo države določiti jasen in predvidljiv postopek pravnega priznavanja spolne identitete, ki omogoča spremembo spola«.