Človek vse manj sliši naravo okoli sebe

V nadaljevanju preberite:

»Človekovi možgani so težki samo kakšen kilogram in pol. Pa vendar je to najbolj zapleten predmet v solarnem sistemu.« Tako piše Mičio Kaku v svoji knjigi Prihodnost zavesti: znanstveni poskus, da bi se razumelo, izostrilo in okrepilo zavest.

Ta ameriški fizik, futurist in popularizator znanosti pri svojem delu izhaja iz trditve, da sta človeška zavest in vesolje največji uganki celotnega obstoja. In dovolj je vedeti, da nosimo na ramenih najbolj kompleksen inštrument, ki obstaja, da se vprašamo, kaj sploh smo in kje je naše mesto v galaksiji, na Zemlji, v naravi?