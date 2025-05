Črnogorci uvajajo sedemurni delovnik

V nadaljevanju preberite:

Glavni nameni obsežne reforme trga dela v Črni gori so povečanje učinkovitosti in produktivnosti dela, izboljšanje kakovosti življenja za državljane in več časa za družine, je pojasnil predsednik vlade Milojko Spajić. Po obsežnih razpravah glede modela, ki bi zadovoljil tako sindikate kot delodajalce, so po premierovih besedah v najnaprednejši med balkanskimi kandidatkami za članstvo v EU zelo blizu rešitvi, s katero bi skrajšali delovnik na sedem ur.